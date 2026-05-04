США начнут выводить суда, застрявшие в Ормузском проливе, – Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении операции по выводу судов союзников, застрявших в Ормузском проливе. Об этом говорится в сообщении главы Белого дома в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, проект "Свобода" начнется в понедельник, 4 мая, утром по ближневосточному времени. Операция направлена на обеспечение безопасного сопровождения судов нейтральных стран.

"Страны со всего мира, почти все из которых не вовлечены в ближневосточный конфликт, который так очевидно и жестоко разворачивается на глазах у всех, обратились к Соединенным Штатам с вопросом, могли бы мы помочь освободить их суда, заблокированные в Ормузском проливе из-за того, к чему они не имеют абсолютно никакого отношения, – они лишь нейтральные и невинные наблюдатели", – написал глава Белого дома.

Он добавил, что этим странам было сообщено, что США "безопасно выведут их суда из этих ограниченных водных путей, чтобы они могли свободно и беспрепятственно продолжить свою деятельность".

"Движение судов имеет единственную цель – освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого, – они стали жертвами обстоятельств", – добавил Трамп.

Он предупредил, что "если этому гуманитарному процессу каким-либо образом будут препятствовать, с таким вмешательством, к сожалению, придется разбираться силовым путем".

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным источников, Иран через Пакистан предложил США трехэтапный план прекращения войны. Он предусматривает переход от режима тишины к постоянному миру в течение 30 дней. В частности, в нем упоминаются обязательства о ненападении, в том числе со стороны Израиля, чтобы гарантировать отсутствие возврата к войне. Источники рассказали, что на первом этапе возможно постепенное открытие Ормузского пролива и снятие блокады иранских портов со стороны США. Тегеран готов заняться обезвреживанием морских мин.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп в комментарии журналисту израильского издания Kan News рассказал, что ознакомился с новым мирным предложением Ирана. Трамп подчеркнул, что изучил все и для него "это неприемлемо". Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что США ответили на предложение Ирана через Пакистан, в настоящее время Тегеран изучает ответ Вашингтона. Багаи отметил, что "14-пунктный план Ирана посвящен исключительно прекращению войны и не содержит вопросов, связанных с ядерной сферой".

