'Сверхдержава' не смогла захватить Украину: Шольц оценил 'достижения' России в войне

Бывший канцлер Германии заявил, что Путин не должен выиграть.

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц считает "огромным результатом" то, что Россия, будучи "сверхдержавой", до сих пор не завоевала Украину. Об этом пишет Clash Report.

Он выразил уверенность, что после решения "некоторых вопросов" в конечном итоге Украина станет частью Европейского Союза.

"Украина сейчас находится на пути вступления в Союз, к которому она присоединится уже совсем скоро, потому что в стране еще нужно решить некоторые вопросы, но в конечном итоге она станет частью Союза", – отметил Шольц.

По его словам, "этого нельзя было ожидать с самого начала", поэтому, мол, это действительно "хороший результат всего того, что мы сделали".

"Но главное в том, что теперь мы можем громко заявить: то, о чем тогда говорили президент США Байден (Джо Байден, – ред.) и я сам, – достигнуто (а это было далеко не очевидно) – Путин (российский диктатор Владимир Путин, – ред.) не должен выиграть войну", – сказал экс-канцлер.

Россия, по его мнению, является "сверхдержавой", поскольку готова тратить много денег на свою военную мощь. Но она не захватила Украину, и это, говорит немецкий политик, "большой успех":

"Это огромный результат. Россия – сверхдержава. Это действительно так. Не только из-за ядерных бомб, но и потому, что они готовы тратить столько денег на войну и на свою военную мощь... И после всего этого, после миллионных потерь российских войск, Россия не завоевала Украину. И это большой успех".

Другие заявления Шольца об Украине

Как сообщал ранее УНИАН, в конце 2025 года экс-канцлер заявлял, что его правительство развалилось из-за Украины. "Не следует забывать: я распустил предыдущее правительство, потому что не было достигнуто согласия относительно примерно 15 миллиардов евро для финансирования дополнительных мер для Украины и украинцев в Германии", – сказал он, отвечая на один из вопросов.

В мае прошлого года Шольц в последней речи на посту канцлера упомянул о войне в Украине. Он подчеркнул, что на Германии лежит особая ответственность из-за ее истории, и заверил, что Берлин "не будет мириться с войной", которую спровоцировал Путин. По его словам, Европа – это воплощение свободы, демократии и правового государства и является "противовесом кровавым ужасам войны", поэтому она несовместима с военным империализмом и пренебрежением международным правом.

