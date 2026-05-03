Как сказать 'Когда я ем, я глух и нем' на украинском: есть целых три варианта, - ученая

В украинском языке не всегда существуют прямые соответствия русским фразеологизмам. В то же время перевод устойчивых выражений часто требует не буквального воспроизведения, а передачи смысла, его эмоциональной окраски. Кандидат филологических наук Ирина Черевко рассказала УНИАН, как правильно передать смысл выражений "закон подлости" и "когда я ем, я глух и нем" на украинском языке.

Как сказать на украинском "закон подлости"?

"Эту проблему поднимали в Facebook и TikTok. Так, актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая нашла эквивалент – это "закон паскудства". На мой взгляд, не совсем удачный перевод, ведь слово "паскудство", если мы возьмем 11-томный академический словарь украинского языка, указано как вульгарное. Существует литературный вариант – "закон прикрості". Но нужно учитывать, что не всегда нужно дословно переводить фразеологизм, потому что это может нарушить его целостность и образность", – пояснила филолог.

Также она отметила, что при переводе фразеологизмов нужно учитывать ментальность народа и особенности языка. По словам ученой, в двухтомном "Фразеологическом словаре украинского языка" под редакцией Леонида Паламарчука, изданном Институтом украинского языка в 1999 году, зафиксированы следующие соответствующие фразеологизмы: "як на зло", "як на гріх", "як на біду". Эти выражения передают одинаковое значение и употребляются тогда, когда что-то происходит крайне несвоевременно, в самый неудачный или неудобный момент.

Как сказать на украинском "Когда я ем, я глух и нем"?

Уже упомянутая Виктория Хмельницкая предлагает варианты, которые она нашла в переведенных художественных произведениях, – "Коли я їм та п'ю, не слухаю і не говорю". Или "Коли я їм та п'ю, глуха й німа стаю" (или "глухий і німий стаю"). Однако Ирина Черевко посоветовала прежде всего обратиться к словарям.

"В "Русско-украинском толковом словаре пословиц" под редакцией Жанны Колоиз 2016 года я нашла целых три соответствия. Первое: "Гуляєш – кричи, сів їсти – мовчи". Второе соответствие: "Коли їсиш – мовчи й не диш". Третий: "Почав обід – мовчу, як кіт", – отметила филолог.

"Использование же варианта "Коли я їм, я глухий і німий" не является корректным, потому что это калька с русского языка, которая не учитывает образности выражения и того, какую именно идею оно передает. В приведенном примере речь идет о том, что выражение имело целью передать именно эту мысль – правило поведения или культурную норму", – добавила ученая.

Также она отметила, что подобное выражение есть и во французском языке, однако оно имеет совершенно иной смысл, ведь во французской культуре во время еды, наоборот, принято разговаривать.

справка Ирина Черевко старший научный сотрудник отдела украинского языка Института украиноведения им.И.Крипьякевича НАН Украины Кандидат филологических наук. Окончила с отличием филологический факультет Львовского национального университета им. И. Франко и аспирантуру Института украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины. В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию, посвященную фразеологизмам в украинских памятниках XVI-XVII вв. Работает в Институте украиноведения с 2002 года, участвует в составлении "Словаря украинского языка XVI - первой половины XVII в.". Также является членом Научного общества имени Шевченко и с 2023 года преподавательницей в НУ «Львовская политехника».

