Как сказать 'Когда я ем, я глух и нем' на украинском: есть целых три варианта, - ученая

В украинском языке не всегда существуют прямые соответствия русским фразеологизмам. В то же время перевод устойчивых выражений часто требует не буквального воспроизведения, а передачи смысла, его эмоциональной окраски. Кандидат филологических наук Ирина Черевко рассказала УНИАН, как правильно передать смысл выражений "закон подлости" и "когда я ем, я глух и нем" на украинском языке.
Как сказать на украинском "закон подлости"?
"Эту проблему поднимали в Facebook и TikTok. Так, актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая нашла эквивалент – это "закон паскудства". На мой взгляд, не совсем удачный перевод, ведь слово "паскудство", если мы возьмем 11-томный академический словарь украинского языка, указано как вульгарное. Существует литературный вариант – "закон прикрості". Но нужно учитывать, что не всегда нужно дословно переводить фразеологизм, потому что это может нарушить его целостность и образность", – пояснила филолог.
Также она отметила, что при переводе фразеологизмов нужно учитывать ментальность народа и особенности языка. По словам ученой, в двухтомном "Фразеологическом словаре украинского языка" под редакцией Леонида Паламарчука, изданном Институтом украинского языка в 1999 году, зафиксированы следующие соответствующие фразеологизмы: "як на зло", "як на гріх", "як на біду". Эти выражения передают одинаковое значение и употребляются тогда, когда что-то происходит крайне несвоевременно, в самый неудачный или неудобный момент.
Как сказать на украинском "Когда я ем, я глух и нем"?
Уже упомянутая Виктория Хмельницкая предлагает варианты, которые она нашла в переведенных художественных произведениях, – "Коли я їм та п'ю, не слухаю і не говорю". Или "Коли я їм та п'ю, глуха й німа стаю" (или "глухий і німий стаю"). Однако Ирина Черевко посоветовала прежде всего обратиться к словарям.
"В "Русско-украинском толковом словаре пословиц" под редакцией Жанны Колоиз 2016 года я нашла целых три соответствия. Первое: "Гуляєш – кричи, сів їсти – мовчи". Второе соответствие: "Коли їсиш – мовчи й не диш". Третий: "Почав обід – мовчу, як кіт", – отметила филолог.
"Использование же варианта "Коли я їм, я глухий і німий" не является корректным, потому что это калька с русского языка, которая не учитывает образности выражения и того, какую именно идею оно передает. В приведенном примере речь идет о том, что выражение имело целью передать именно эту мысль – правило поведения или культурную норму", – добавила ученая.
Также она отметила, что подобное выражение есть и во французском языке, однако оно имеет совершенно иной смысл, ведь во французской культуре во время еды, наоборот, принято разговаривать.
Кандидат филологических наук. Окончила с отличием филологический факультет Львовского национального университета им. И. Франко и аспирантуру Института украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины. В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию, посвященную фразеологизмам в украинских памятниках XVI-XVII вв. Работает в Институте украиноведения с 2002 года, участвует в составлении "Словаря украинского языка XVI - первой половины XVII в.". Также является членом Научного общества имени Шевченко и с 2023 года преподавательницей в НУ «Львовская политехника».