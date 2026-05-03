Рассказываем, когда можно ловить рыбу и напоминаем о важных ограничениях, которые сейчас действуют в Украине.

Май - один из лучших месяцев для рыбалки: вода прогрелась, рыба активна, природа радует. Но опытные рыболовы знают, что даже в самый теплый день можно просидеть у воды без единого клева. Все дело в том, когда именно ехать на рыбалку - лунный календарь рыбака на май 2026 подскажет, какие дни принесут богатый улов, а какие лучше потратить на подготовку снастей.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда идти на рыбалку - какая фаза Луны считается наиболее удачной

Луна влияла на жизнь людей во все времена - по ее фазам сеяли, собирали урожай и планировали важные дела. Сегодня этот интерес никуда не исчез, просто добавилось новое применение: рыбаки также заметили, что Луна может влиять на поведение рыбы. И в результате, в одни дни она клюет отлично, в другие - хоть домой разворачивайся.

В мае 2026 года стоит обратить внимание на такие периоды в лунном календаре:

2-15 и 17-30 мая - убывающая и растущая Луна

Это в целом благоприятное время для рыбалки. Лучше всего клюет в середине каждого из этих периодов: чем дальше дата от полнолуния или новолуния, тем активнее рыба.

1, 16 и 31 мая - полнолуние и новолуние

Это самые неудачные дни. Рыба становится осторожной и почти не реагирует на наживку. Поэтому эти дни, а также несколько дней до и после лучше пропустить.

Конечно, лунный календарь - это не гарантия улова, а лишь подсказка. Бльшую роль играют также погода, температура воды, снасти и опыт рыбака. Луна задает фон - все остальное зависит от вас.

Лунный календарь рыбалки в мае 2026

Если следовать лунному календарю, то хороший улов начинается с правильного выбора дня. В мае есть периоды, когда рыба клюёт охотно, и дни, когда лучше вообще не тратить время на воде:

клев неплохой - 5, 7, 8, 9, 19, 25 и 26 мая, рыба ведет себя осторожнее, лучше заранее прикормить место и не экспериментировать;

клев слабый будет 4, 10, 11, 12, 18 и 27 мая - рыба малоактивна, можно поехать на рыбалку, но без завышенных ожиданий;

неблагоприятные дни для рыбалки - плохой клев будет 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30 и 31 мая, лучше не тратить время зря.

И еще один важный момент: в Украине действуют "Правила любительской рыбалки", за нарушение которых грозят серьезные штрафы. Поэтому, если вы не знаете мест, перед поездкой стоит уточнить, можно ли рыбачить там, где хотели бы, какие снасти разрешены и какую рыбу трогать нельзя.

Особенно актуально это сейчас - с апреля в Украине начался нерест рыбы, а значит, введены ограничения на рыбалку. Поскольку разная рыба нерестится при разной температуре воды, ограничения растянулись почти на два месяца:

на реках - примерно до 20 мая;

на водохранилищах - до 10 июня;

в притоках рек - до 30 июня.

Точные даты для каждой области публикуют местные органы рыбоохраны.

Под запрет попадают нерестилища, специальные нерестовые участки и миграционные пути рыбы. Но есть и исключения: в границах населенных пунктов рыбачить можно, но только с берега, из расчета не более двух крючков на человека и только вне нерестилищ.

На частных водоемах правила устанавливает арендатор - там рыбалка во время нереста может быть разрешена.

