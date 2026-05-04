США могут оставить Германию без ракет Tomahawk: в Reuters рассказали подробности

Пентагон объявил в пятницу о выводе войск из Германии, своей крупнейшей европейской базы, на фоне разногласий по поводу войны с Ираном и напряженности из-за таможенных пошлин, что еще больше осложнило отношения между США и Европой, сообщает Reuters.

"Мы собираемся значительно сократить численность войск, и это сокращение будет гораздо больше, чем 5 000 человек", – заявил президент США Дональд Трамп в субботу, 2 мая.

Издание отмечает, что в рамках этого решения США также отказались от плана времен бывшего президента США Джо Байдена по развертыванию в Германии американского батальона, оснащенного ракетами Tomahawk большой дальности.

В статье говорится, что это стало ударом для Берлина, который настаивал на этом шаге как на мощном средстве сдерживания России.

Такое решение Пентагона означает, что одна полная бригада покинет Германию, а развертывание батальона дальнобойной артиллерии, которое должно было состояться в 2026 году, будет отменено.

Указывается, что республиканские законодатели, сенатор Роджер Викер и представитель Майк Роджерс, председатели комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей, заявили, что они "очень обеспокоены".

"Они отметили, что войска не следует выводить из Европы, а передислоцировать на восток", – добавляется в публикации.

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Reuters, несмотря на сокращение, в Германии останется около 33 тысяч американских военнослужащих. На данный момент там находится примерно 38 тысяч. Отмечается, что это крупнейший контингент США в Европе. По данным, вывод войск планируется завершить в течение 6–12 месяцев. В Пентагоне пояснили, что этот шаг связан с "требованиями театра боевых действий и условиями на местах".

Также мы писали, что пресс-секретарь НАТО Элисон Харт, комментируя решение США, заявила, что альянс, как и прежде, уверен в своих оборонительных и сдерживающих способностях. Она подчеркнула, что "продолжается движение к более сильной Европе в рамках более сильного НАТО". При этом Харт сообщила, что НАТО работает с США, чтобы понять детали их решения. В Sky News отметили, что США также угрожают вывести часть своих войск из Италии и Испании. Всего, по данным журналистов издания, на европейских базах США насчитывается около 68 000 американских военнослужащих постоянной службы.

