Морпехи США получат 40 000 небольших дронов, которые имеют один серьезный недостаток, - BI

Корпус морской пехоты США готовится к внедрению еще десятков тысяч небольших дронов, которые будут использоваться для наблюдения за позициями противника и нанесения ударов по ним. Они работают от литиевых батарей, которые требуют специального хранения, мониторинга и поддержания заряда.

Как пишет Business Insider, всего Корпус морской пехоты США должен получить еще 40 000 дронов с литиевыми батареями в конце этого года. Это означает, что потребуется безопасно и надлежащим образом управлять огромным количеством взрывоопасных батарей.

"Если они намокнут, то загорятся, и тогда возникнет неконтролируемый пожар. Потушить его водой нельзя, потому что он и так уже мокрый", - рассказал журналистам полковник Джереми Хестер, директор подразделения Combat Development and Integration Aviation Combat Element.

В издании отметили, что многие военные системы уже используют литиевые батареи, и в американских подразделениях существуют процедуры по их обслуживанию. Однако их масштабирование сопряжено с новыми требованиями к персоналу.

"У нас сейчас есть молодые ребята, которые отправляются на задания, и их единственная задача - следить за тем, чтобы эти устройства сохраняли заряд", - подчеркнул Хестер.

Одним из основных дронов, которые используют американские морские пехотинцы, является Neros Archer. Это дистанционно пилотируемый квадрокоптер, способный перевозить около 2,2 кг груза на расстояние более 20 километров.

Хестер отметил в разговоре с журналистами, что теперь появились новые требования к операциям с дронами. В частности, операторов БПЛА обяжут налетать достаточное количество часов для поддержания квалификации.

"Мы в значительной степени полагаемся на операторов, выполняющих эту работу в рамках своих основных обязанностей", - добавил полковник.

По словам Хестера, даже внедрение предварительно одобренных систем в подразделения оказалось сложной задачей. Он напомнил, что дроны должны быть одобрены для эксплуатации в воздушном пространстве США и должны соответствовать федеральным нормам, регулирующим использование электромагнитного спектра.

Хестер рассказал журналистам, что в рамках инициативы Пентагона по расширению использования дронов морские пехотинцы должны получить как минимум шесть типов небольших беспилотников. По мере поступления этих систем в подразделения морским пехотинцам придется работать с платформами разных производителей, каждая из которых имеет собственные системы управления и связи.

"Нужен своего рода Розеттский камень, чтобы независимо от того, на каком языке общаются все эти устройства, был один центральный узел, который не только интерпретирует все, что говорится в цифровом формате, но и знает, куда направить эту команду, чтобы она была полезна для лиц, принимающих решения", - сказал полковник.

По данным издания, еще год назад производители таких дронов пытались убедить западных союзников в необходимости подобного класса вооружений. Генеральный директор латвийской компании Origin Robotics Агрис Кипурс рассказал, что на начальном этапе рынок был скептичен. Его компании приходилось буквально убеждать партнеров, что дроны-перехватчики должны стать частью современной противовоздушной обороны, опираясь на опыт Украины.

Ситуация кардинально изменилась после масштабного применения иранских Shahed в войне на Ближнем Востоке. Это заставило США и союзников пересмотреть подходы к обороне от дешевых и массовых воздушных угроз.

