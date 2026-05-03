Православный праздник сегодня в народе называют Пелагея-заступница - у нее просят помощи несправедливо обиженные.

4 мая согласно новому календарю православной церкви в Украине чтят светлую память мученицы Пелагии Тарсийской - юной девы, принявшей смерть за веру в III веке. Рассказываем об истории святой, какие народные приметы и запреты связаны с этим днем, а также о том, какой праздник сегодня отмечают те, кто живет по старому церковному стилю.

Какой церковный праздник сегодня в Украине по новому стилю

В 2023 году Православная церковь Украины начала жить по новому - новоюлианскому - календарю. Из-за этого праздники с постоянной датой стали отмечать на 13 дней раньше. При этом некоторые верующие по-прежнему придерживаются старого, юлианского календаря - общины или монастыри имеют право его сохранять.

4 мая (по старому церковному стилю - 17 мая) православные чтят память мученицы Пелагии.

Пелагия жила в III веке в городе Тарс (Малая Азия). Она была из знатной семьи и отличалась необычайной красотой. Услышав проповедь о Христе, девушка решила посвятить свою жизнь Богу. Вскоре сын императора Диоклетиана сделал ей предложение, но получил отказ. Пелагия ответила, что уже "обручена с Сыном Божиим". Юноша все-таки надеялся, что она передумает, но этого не случилось.

Пелагия приняла крещение и, по преданию, получила дар исцеления - помогла своим внезапно ослепшим слугам вернуть зрение. Узнав о том, что девушка крестилась, ее мать сильно разгневалась, а сын императора, не выдержав отказа, покончил с собой.

Тогда Пелагию привели к правителю для наказания. Увидев девушку, император сам захотел жениться на ней, но она и ему отказала. Тогда ее приговорили к казни на огне. Согласно преданию, тело святой растаяло, как воск, и весь город наполнил благоуханный аромат. Пелагию похоронили на холме, а при императоре Константине Великом на этом месте построили церковь.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому (старому церковному) календарю 4 мая вспоминают епископа Януария, священномученика Прокула и других мучеников - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают и какие запреты с ним связаны.

Что нужно и что нельзя делать сегодня

Святая Пелагея считается заступницей всех, кого обидели несправедливо, в молитвах к святой просят защиты от злых языков, обид и клеветы.

К святым Януарию и Прокулу обращаются с молитвами о здоровье и защите от злых сил.

По традиции в этот день нужно помогать нуждающимся: подавать милостыню, кормить голодных и заботиться о бездомных животных. Считается, что любое добро, сделанное 4 мая, обязательно вернется вдвойне, а год будет сытым и удачным.

В народе праздник называют Пелагея-заступница. С этим днем связано много добрых традиций: например, принято обмениваться подарками и угощениями с близкими, говорить друг другу теплые слова. Особое внимание нужно уделить птицам - обязательно их подкормить, ведь Пелагею считают их покровительницей.

У огородников на Пелагею были свои обычаи: чтобы защитить растения от вредителей и "нечистой силы", в старину на грядки ставили перевернутые треснувшие горшки с крапивой внутри. Считалось, что это отпугнет все плохое. Перед посадкой развешивали старую обувь - для защиты от зависти.

В этот день церковь советует избегать ссор, грубости и плохих мыслей - не приветствуются лень, зависть, месть и отчаяние.

По народным поверьям, 4 мая считается довольно опасным в плане травм, поэтому нужно постараться быть осторожнее с огнем, а также колющими и режущими предметами.

Что сегодня нельзя делать еще:

отказывать в помощи или милостыне - это может обернуться финансовыми трудностями;

ссориться, грубить и конфликтовать с близкими - к затяжной "черной полосе" в жизни;

сплетничать и распространять слухи - может вернуться бумерангом.

Также не советуют дарить некоторые вещи (например, острые предметы или хозяйственный инвентарь), так как верят, что такие подарки могут принести разлад и печаль.

Народные приметы о погоде 4 мая

В этот день внимательно присматриваются к природе - она подсказывает, каким будет лето и ближайшая погода:

слышно кукушку - установится хорошая погода;

нет утренней росы - возможны дожди;

пасмурный день или бледное солнце - к затяжной непогоде;

воробьи летают стайками - к порывистому ветру;

соловей поет ночью - к ясной и теплой погоде.

Самой важной считается примета о майских жуках: если их много - лето будет сухим и непростым для урожая.

У кого именины 4 мая

День ангела сегодня у Ивана, Кирилла, Климента, Леонтия, Марии, Никиты, Никифора, Николая и Пелагеи.

Считается, что люди, родившиеся 4 мая, настойчивы, умеют добиваться своего и часто стремятся приносить пользу другим. Их ценят за надежность и активность, поэтому у них обычно широкий круг общения и хорошие отношения на работе.

