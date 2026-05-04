Жуткая 'туча' под водой: что скрывает 60-метровая пропасть в Мексике

На полуострове Юкатан в Мексике внимание исследователей и дайверов привлекает уникальное природное явление – гигантское подводное "облако", лежащее на дне сенота Ангелита на глубине около 60 метров. Это место считается одним из самых загадочных подводных ландшафтов в мире, пишет discoverwildlife.

Как пояснило издание, сеноты – это природные известняковые провалы в Мексике, преимущественно на полуострове Юкатан, в состав которого входят штаты Кинтана-Роо, Юкатан и Кампече.

Сенот Ангелита расположен примерно в 17 километрах к югу от популярного курорта Тулум. Он является частью большой сети природных карстовых провалов, которых на Юкатане насчитывается около 7 тысяч. Они образовались десятки миллионов лет назад после падения метеорита Чиксулуб, что привело к разрушению известняковых пород и образованию подземных полостей, заполненных водой, говорится в статье.

Главной особенностью сенота Ангелита является редкое явление "облака", или "озера в озере". После погружения сквозь верхний мутный слой воды дайверы попадают в кристально чистую среду, где на глубине видят нечто похожее на густое белое облако. На самом деле это слой сероводорода, который образуется на границе пресного и соленого слоев воды. Из-за разной плотности эти воды не смешиваются, создавая четко видимую "прослойку", напоминающую туман или даже подводную реку.

Еще более впечатляющим является то, что внутри этого "облака" находятся остатки затопленного леса. Это деревья и растительность, которые на протяжении тысячелетий падали в сенот и постепенно разлагались. В сочетании с полумраком и густым слоем сероводорода это создает поистине жутковатую и в то же время захватывающую атмосферу, отметило издание.

Несмотря на уникальность, нижние слои сенота почти лишены жизни. Из-за большой глубины туда не проникает свет, а недостаток питательных веществ делает эти зоны непригодными для большинства организмов. В то же время ближе к поверхности можно встретить пресноводных рыб и водные растения, которые существуют благодаря солнечному свету.

Сенот Ангелита привлекает исследователей и любителей дайвинга со всего мира. Его необычная структура и природные процессы позволяют лучше понять геологическую историю региона и напоминают, насколько разнообразным и малоизученным остается подводный мир планеты.

Ранее УНИАН писал, что на дне озера на глубине 40 метров в Китае нашли затопленный 600-летний город.

