Война в Иране нанесла серьезный удар по меди: сколько сейчас стоит металл

Отмечается, что обвал цен на металлы может также способствовать активизации спроса.

Медь потеряла все своим ценовые достижения в этом году. Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к росту цен на энергоносители и усилило риск серьезного ущерба мировой экономике.

Издание Bloomberg пишет, что на Лондонской бирже металлов цены массово начали падать после того, как Иран и Израиль нанесли удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке. В отсутствие видимых перспектив завершения конфликта и на фоне стремительного роста цен на нефть промышленные сырьевые товары испытывают сильное давление со стороны продавцов.

Медь, которая достигла исторического максимума в конце января, потеряла более 9% в этом месяце. По состоянию на 8:56 по киевскому времени металл подешевел на 2,5% и составил 12 086 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм меди стоит 12,09 доллара.

Трейдеры на рынке металлов сопоставляют вероятность сбоев в поставках с угрозой для производственной деятельности во всем мире в случае, если конфликт на Ближнем Востоке вызовет более масштабное замедление экономического роста. Спрос на металлы в Китае был слабым еще до того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану.

Однако обвал цен на металлы может также способствовать активизации спроса, особенно со стороны китайских потребителей, которые ранее в этом году воздерживались от покупок из-за высоких цен. Запасы алюминия и меди в Китае выросли до рекордных уровней.

Цена на алюминий упала на 2% - до 3 330,50 доллара за тонну, хотя за год ее рост составил 11%. Цены на цинк, никель и олово снизились как минимум на 1%, а в Сингапуре цена на железную руду упала на 0,2% - до 107,05 доллара за тонну.

