Финляндия выделит 300 млн долларов на оборонную поддержку Украины, - Зеленский

Зеленский также предложил премьеру Финляндии укрепить двустороннее партнерство между странами.

Финляндия согласилась выделить 300 млн долларов на оборонную поддержку Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram по итогам встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Зеленский отметил, что большая часть средств пойдет на укрепление противовоздушной обороны Украины.

"Искренне ценим это, и мы обсудили приоритетные направления нашей защиты – прежде всего ПВО, – которые можно усилить с помощью этого пакета", - поделился президент.

Также Зеленский предложил премьеру Финляндии укрепить двустороннее партнерство между странами, подписав соглашение по дронам. Он отметил, что Украина готова делиться экспертизой и усиливать тех, кто усиливает нашу страну с самого начала полномасштабного вторжения России.

"Отдельно коснулись международной деятельности, в частности нашей евроинтеграции. Именно сейчас открывается хорошая возможность для начала переговоров, и Украина полностью этого заслуживает", - добавил президент.

Напомним, что ранее правительство Германии утвердило основные ориентиры бюджета на 2027 год, которые предусматривают дальнейшую помощь Украине в размере 11,6 млрд евро в 2027 году и по 8,5 млрд евро ежегодно в течение 2028–2030 годов.

В Берлине допустили, что эти суммы могут измениться в зависимости от потребностей Киева. Министр финансов Ларс Клингбайль объяснил сокращение помощи Украине после 2027 года тем, что Европейский Союз уже согласовал кредитную программу на 90 млрд евро.

Кроме того, сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл сообщал, что Пентагон до сих пор не передал Украине 400 млн долларов, которые были выделены Конгрессом США еще в 2025 году. По его словам, выделенная Украине финансовая помощь уже несколько месяцев "пылится" в Пентагоне.

