Почему любовь сводит с ума: 3 странных открытия ученых о наших чувствах

Эти факты объясняют, почему любовь может ранить, исцелять и вызывать зависимость одновременно.

Ученые определили три странных способа, которыми мозг формирует любовь и глубину чувств, пишет YourTango.

"Мозг - такой мощный орган, потому что он редко перестает работать, пока вы живы, и пока он работает, он оказывает огромное влияние на то, как вы чувствуете любовь. Когда люди говорят о мозге и сердце, они склонны противопоставлять их друг другу", - говорится в публикации.

И зачастую мозг считается логическим органом, а сердце - органом эмоций и любви.

"Любовь - это функция высшего порядка, которая требует от префронтальной коры головного мозга посылать в миндалевидное тело сигналы, достаточно мощные, чтобы преодолеть автоматическую реакцию "бей или беги", - объяснила доктор Люси Браун.

Оказывается, мозг хранит многие ваши эмоции способами, о которых вы, возможно, не подозревали, и они глубоко формируют то, к кому вас тянет и насколько сильно вы это притяжение чувствуете. И вот какие три странных способа, которыми ваш мозг формирует вашу любовь и глубину ваших чувств, определили ученые:

Тонкая грань между любовью и ненавистью лежит в самом мозге. Распространенное выражение на самом деле имеет под собой основания: исследование, проведенное в Университетском колледже Лондона, показало, что мозговые цепи "любви" и "ненависти" имеют идентичную структуру. По словам профессора Семира Зеки, для биолога ненависть – это страсть, представляющая такой же интерес, как и любовь. Эти обе эмоции включают такие области, как путамен и островковая кора, которые связаны с агрессией и стрессом. Поэтому в следующий раз, когда вы выйдете из себя в ссоре с партнером, помните, что это потому, что любовь и ненависть существуют в одном месте.

Любовь причиняет физическую боль. Это не просто красивая строчка; это реальность. Есть также причина, по которой некоторые пожилые пары умирают с разницей в несколько месяцев. Нейровизуализационные исследования показали, что области, обрабатывающие физическую боль, связаны с социальными страданиями. Когда вы переживаете расставание или теряете любимого человека, ваш мозг обрабатывает это событие по тем же нейронным путям, которые активируются, когда вы причиняете себе боль. Исследователи называют феномен смерти вдов и вдовцов после смерти супругов "синдромом разбитого сердца". Это очень реальное медицинское состояние, при котором внезапный эмоциональный шок от потери партнера вызывает дисфункцию сердца.

Мозг использует любовь как обезболивающее. Медицинская школа Стэнфордского университета обнаружила, что сильные чувства любви могут фактически облегчать боль и могут быть такими же сильными, как и запрещенные наркотики. Таким образом, оказывается, что все, что вы чувствуете, усиливается вашим мозгом. Как отметил доктор Шон Макки, когда люди находятся в этой страстной, всепоглощающей фазе любви, происходят значительные изменения в их настроении, которые влияют на их восприятие боли.

"Любовь заложена в тех же нейромедиаторах, которые отвечают за боль, вознаграждение и выживание, поэтому она может казаться всепоглощающей. Доктор Браун описал мозг в состоянии любви как имеющий защитный механизм, который позволяет нам терпеть риск сближения с кем-то. Пересечение любви, ненависти, боли и удовольствия – это работа вашего мозга именно так, как он и должен работать", - констатировали в публикации.

