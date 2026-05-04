Первая страна мира испытала полностью автономный рой дронов, – The Telegraph

До практической реализации проекта предстоит пройти ещё долгий путь.

Британские оборонные компании испытали рой автономных дронов с искусственным интеллектом, способных самостоятельно обнаруживать цели и атаковать их. Как пишет The Telegraph, эти испытания демонстрируют стремление Великобритании догнать стремительное развитие военных технологий в российско-украинской войне.

По данным издания, испытанная система была создана всего за четыре месяца консорциумом британских оборонных фирм. Во время демонстрации восемь автономных квадрокоптеров, объединенных в так называемый "коллективный разум", выполнили имитацию удара по колонне бронетехники.

Сценарий работы роя предполагает, что два разведывательных дрона вылетают впереди основной группы для поиска целей. После обнаружения техники информация передается оператору, который подтверждает атаку. Затем один из дронов с боеприпасом наносит удар, в то время как остальные продолжают разведку.

Видео дня

Как отмечает издание, испытания напоминали боевые эпизоды, которые уже стали привычными на фронте в Украине. Руководитель направления автономных наземных систем компании Applied Intuition Гай Хеннингс Гаар заявил, что именно такой формат ведения войны становится будущим современных армий.

"Это направление, в котором все движется", – сказал он журналистам.

По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывает скорость развития подобных технологий у потенциальных противников.

В публикации говорится, что Великобритания пытается наверстать отставание в сфере "роевых" технологий, а помощь британским разработчикам оказывает Украина, которую считают мировым лидером в использовании беспилотников на войне.

Испытания проходили недалеко от города Аск в графстве Монмутшир. Инженеры наблюдали за работой системы с экранов в грузовике командного пункта. Дроны самостоятельно взлетели, просканировали долину, где были размещены макеты танка и бронетранспортеров, а после подтверждения оператора выполнили условный удар.

На данный момент британская команда уже осуществила более 200 реальных тестовых полётов и сотни симуляций. Однако дальнейшая судьба проекта зависит от нового оборонного инвестиционного плана правительства, который задерживается из-за споров между Министерством обороны и Казначейством Великобритании относительно финансирования.

Другие новости из мира вооружений

Как писал УНИАН, россияне хотят скопировать украинское ноу-хау с летающими "авианосцами". Речь идет об использовании легкомоторных самолетов в качестве воздушной платформы для запуска дронов-перехватчиков.

Также мы рассказывали, что в США решили создать ядерную бомбу специально для одной цели в РФ. Разработку планируют профинансировать уже со следующего года.

Вас также могут заинтересовать новости: