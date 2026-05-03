Удар по Перми: выжжено 70% нефтеперекачивающей станции, - спутниковые снимки

Эксперты полагают, что технологический процесс на станции приостановлен на неопределенный срок.

В результате украинского удара по российской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь" были уничтожены все резервуары объемом 50 000 м³. В каждом из них находилось по 314 тысяч баррелей нефти/нефтепродуктов. Об этом сообщил телеграм-канал Exilenova+ и опубликовал соответствующий спутниковый снимок.

"Значительная часть технологических труб выгорела в связи с разливом нефтепродуктов. Технологический процесс на станции выведен из строя на неопределенный срок", – говорится в сообщении.

Также издание пишет, что на станции один резервуар, объем которого, вероятно, составляет 20 000 м³, частично подгорел, еще три – неповреждены.

"Довольно успешная операция СБУ: за два рейда было выжжено примерно 70% всей ЛПДС", – оценил канал.

Удары по нефтяным объектам в городе Пермь

Как сообщал ранее УНИАН, 29 апреля Силы обороны нанесли удар по российской нефтеперекачивающей станции, расположенной недалеко от города Пермь, более чем в 1500 км от Украины. Отмечалось, что станция принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтотранспортной системы РФ. В результате атаки дронов возник масштабный пожар. Как сообщали источники в украинской спецслужбе, горели почти все резервуары для хранения нефти.

На следующую ночь дроны поразили один из крупнейших НПЗ России, в частности завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". По предварительной информации СБУ, на предприятии поражена установка АВТ-4 – ключевой узел первичной переработки нефти. В результате удара загорелись вакуумная и атмосферная ректификационные колонны. Их поражение фактически выводит установку из строя.

