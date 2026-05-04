Эксперты назвали 5 худших вещей, которые вы можете получить в наследство

Эти вещи могут представлять немалую ценность, но на практике часто доставляют больше проблем, чем пользы.

Многие люди воспринимают наследство как гарантированную финансовую выгоду, однако некоторые активы могут обернуться для наследников дополнительными расходами, судебными спорами и конфликтами в семье. Об этом говорится в публикации издания FinanceBuzz.

Авторы материала отмечают, что лучший способ позаботиться о близких – оставить им активы, которые легко передать без лишних финансовых затрат и юридических сложностей. Имущество, которое может стать проблемой для наследников, издание перечисляет отдельно.

Семейный бизнес

Авторы публикации подчеркивают, что владение семейным бизнесом и его наследование – это разные вещи. Без четкого плана передачи компания может быстро потерять стоимость или вообще обанкротиться. Кроме того, между наследниками нередко возникают споры: те, кто работает в бизнесе, стремятся реинвестировать прибыль, тогда как другие хотят быстро получить деньги. Эксперты советуют заранее планировать продажу бизнеса или заключать специальные соглашения между наследниками.

Видео дня

Коллекционные предметы

Коллекционные предметы – картины, монеты, книги или музыкальные инструменты – могут выглядеть престижно, но на практике часто создают проблемы. Такие активы требуют профессиональной оценки, могут быть утеряны или оказаться значительно дешевле, чем считала семья. В публикации упоминаются случаи, когда наследники чуть не выбросили ценные вещи или стали жертвами недобросовестных дилеров. Авторы советуют владельцам коллекций документировать все предметы и оставлять контакты проверенных оценщиков.

Загородная недвижимость

Загородные дома и дачи часто становятся причиной конфликтов между родственниками. Споры возникают из-за графиков пользования, расходов на ремонт, выкупа долей или продажи имущества. Даже при хороших отношениях между наследниками такие объекты требуют значительных затрат на содержание. Эксперты советуют заранее заключать письменные соглашения между совладельцами и выделять отдельные средства на содержание недвижимости.

Семейные реликвии

Семейные реликвии, как отмечает издание, часто вызывают больше конфликтов, чем деньги. Ювелирные изделия, антиквариат или личные коллекции могут иметь большую эмоциональную ценность, но реальная рыночная стоимость нередко оказывается гораздо ниже ожиданий. Из-за этого между родственниками возникают ссоры по поводу распределения имущества. Авторы рекомендуют оставлять письменные инструкции с четким распределением вещей между наследниками.

Огнестрельное оружие

Наследование оружия может создать серьезные юридические трудности, поскольку наследники не всегда могут иметь право на владение подобными предметами.

Другие интересные публикации об имуществе

Как писал УНИАН, антикварные магазины охотно принимают у населения ценные предметы на продажу. Однако далеко не все, что выглядит как антиквариат, на самом деле им является. Эксперты назвали восемь категорий вещей, которые магазины чаще всего отказываются принимать, даже если они старые.

Также мы рассказывали, как в Чехии туристы нашли в горах настоящий клад – сундук, наполненный золотыми монетами и украшениями. Находку сдали в музей и получили за нее огромную сумму в реальных деньгах.

Вас также могут заинтересовать новости: