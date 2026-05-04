4 мая отмечается профессиональный праздник опасной и ответственной профессии.

Четвертое мая - интересный день со множеством международных торжеств. Одно из них посвящается уважаемой и очень ответственной профессии. Православные обычаи даты продиктованы тем, какой сегодня церковный праздник, а по народным верованиям принято совершать бескорыстные добрые поступки.

Какой сегодня праздник в мире

Именно 4 мая наступает Всемирный день пожарных, объединяющий специалистов по тушению пожаров со всех стран. Этих профессионалов благодарят за сложный и незаменимый труд, поздравляют встречных огнеборцев на улице, а также чествуют минутой памяти погибших профессионалов.

Кроме того, в эту дату также празднуются многие другие социальные и культурные торжества. Наиболее значимые международные праздники сегодня - это День фанатов Звездных Войн, День щедрости, День против травли, День людей невысокого роста, День восстановления отношений и День начинаний.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Украинцы могут при желании поздравить знакомых и родных пожарных, желая им безопасной службы. Свой собственный праздник сегодня в Украине не отмечается - это обычный понедельник. Однако у этого дня есть уникальные украинские традиции, о которых сказано ниже.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю верующие воздают почести мученице Пелагее - знатной девушке, что была казнена язычниками за преданность Христу. Ей молятся люди, которых оболгали и незаслуженно обидели, прося о восстановлении справедливости.

В старом календаре праздник 4 мая проводился в честь епископа Януария и мученика Прокла.

Какой сегодня праздник народный

Приметы о погоде сегодняшнего дня советуют наблюдать за растениями:

река покрылась ряской - к очень жаркому лету;

сирень распустилась - заморозки скоро отступят;

если среди дня закрылись нарциссы, то близится непогода;

отсутствие росы на траве говорит о скорой смене погоды.

У селян в праздник сегодня было принято сажать лук и чеснок. Общие верования дня гласят, что следует сделать как можно больше добрых дел: покормить бездомных животных, помочь нуждающимся, сделать пожертвование, повесить скворечник для птиц. Есть обряд для женщин на омоложение кожи - для этого нужно умыться березовым соком.

Что нельзя делать сегодня

Из народных традиций становится понятно, что отказывать в помощи, мстить другим, обижать обездоленных 4 мая особенно плохо. Не подходит сегодня праздник для выяснения отношений - те, кто будут ссориться, больше не помирятся в будущем. Ещё не стоит сажать корнеплоды, иначе не приживутся.

Вас также могут заинтересовать новости: