Не просто наука: как Хокинг предупреждал о конце человечества

Человечество обязано подготовить запасной вариант, где сможет жить кроме планеты Земля.

Знаменитый британский физик Стивен Хокинг предупреждал, что у человечества мало шансов выжить в долгосрочной перспективе, если оно не освоит другие планеты.

"Не думаю, что человечество переживет следующую 1000 лет, если не расселиться в космосе", - предупреждал Хокинг и высказывал мнение, что существование на одной планете делает человеческую цивилизацию очень уязвимой к катастрофам, пишет Ecoticias.

Угрозы, о которых предупреждал Хокинг

Физик неоднократно подчеркивал, что человечество сталкивается с целым рядом рисков:

изменение климата;

искусственный интеллект;

перенаселение;

искусственно созданные пандемии;

ядерная война.

По его словам, любая из этих угроз способна серьезно подорвать цивилизацию в течение ближайшей тысячи лет.

Климатический кризис усиливает опасения

По данным ученых, глобальное потепление уже достигло примерно 1,1°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это приводит к экстремальной жаре, наводнениям и разрушению экосистем.

Кроме того, около миллиона видов животных и растений находятся под угрозой исчезновения в ближайшие десятилетия.

Космос - не спасение, а "страховка"

Хокинг считал освоение космоса важнейшей тратегией выживания человечества. Однако современные ученые заявляют, что в обозримом будущем колонии на Луне или Марсе не заменят Землю. По их словам, базы на этих планетах будут сильно зависеть от поставок и технологий, а условия там останутся крайне недружелюбными к человеку.

Поэтому ключ к выживанию человечества, который находится у него в руках - это сохранение Земли.

Издание отметило, что предупреждение Хокинга сегодня воспринимается не как сигнал к действию: снижение выбросов, развитие "зеленой" энергетики и защита экосистем остаются критически важными.

