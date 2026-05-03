США становятся крупнейшим экспортером нефти, но есть серьезная проблема, - Bloomberg

Цена на нефть марки Brent подскочила примерно на 50% с начала войны в Иране.

За последние девять недель из нефтяных скважин и резервуаров по всей территории США было отправлено за границу более 250 миллионов баррелей нефти. Это вновь сделало страну крупнейшим экспортером, обогнав Саудовскую Аравию, и превратило ее в жизненно важный источник поставок для мировых потребителей, пишет Bloomberg.

Отмечается, что из-за блокады Ормузского пролива США остаются последним вариантом в качестве поставщика нефти для большого количества стран. Однако рекордный объем американского экспорта сопровождается предупреждениями, что этот запас предложения быстро исчерпывается.

"Корабли прибывают, чтобы забрать нашу нефть, но как только значительные объемы нефти начнут покидать США, можно ожидать, что баланс на рынке станет более напряженным. Мы сами себе роем яму в плане расходования запасов", - заявил в разговоре с журналистами Клейтон Сигл из Центра стратегических и международных исследований.

В агентстве добавили, что эта проблема, вероятнее всего, будет иметь глобальные последствия. Даже при стабильном потоке американского экспорта в последние недели этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать дефицит предложения, вызванный перекрытием Ормузского пролива.

Журналисты поделились, что цена на нефть марки Brent подскочила примерно на 50% с начала войны в Иране и всего неделю назад превысила 126 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня с 2022 года. Пока поставки нефти в США приближаются к своему максимуму, конкуренция становится все жестче.

Многие аналитики считают, что инфляция цен на энергоносители внутри США окажет существенное влияние на промежуточные выборы в ноябре. Розничные цены на бензин стремительно растут, и некоторые избиратели наверняка зададутся вопросом, почему так много нефти экспортируется на международные рынки.

Источники рассказали журналистам, что представители администрации президента США Дональда Трампа неоднократно исключали возможность каких-либо ограничений на экспорт американской нефти или нефтепродуктов, и даже повторяли эту позицию в частных беседах с руководителями энергетических компаний.

В Минфине США рассказали, когда ждать снижения цен на нефть

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что мировые цены на нефть начнут снижаться позднее в этом году. По его словам, война в Персидском заливе фактически завершилась.

Бессент выразил убеждение, что вскоре Иран прекратит блокировать Ормузский пролив и пойдет на сделку с США, поскольку экономическая ситуация в стране критическая из-за блокады иранских портов американским флотом.

