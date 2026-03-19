'С силой, которой Иран еще не видел': Трамп пригрозил взорвать крупнейшее газовое месторождение в мире

Трамп пригрозил уничтожить Южный Парс в случае новых атак со стороны Ирана, что усиливает риск глобального энергетического кризиса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может "массово взорвать" иранское газовое месторождение Южный Парс в случае дальнейших атак Тегерана на объекты Катара, пишет The Guardian.

Угроза прозвучала на фоне резкого обострения ситуации после ударов Израиля по Южному Парсу. В ответ Иран атаковал энергетическую инфраструктуру в регионе, в частности объекты сжиженного газа в Катаре.

Трамп заявил, что США "ничего не знали" об израильской атаке, однако подчеркнул: если Иран продолжит удары, ответ будет беспрецедентным.

"Соединенные Штаты массово взорвут газовое месторождение Южный Парс с силой, которой Иран никогда не видел", – заявил он.

Удар по рынкам и энергетике

Эскалация уже повлияла на глобальные рынки: цены на нефть Brent выросли до 114 долларов за баррель, а газ подорожал более чем на 20%. Под ударом оказались ключевые энергетические объекты в регионе, включая крупнейший LNG-хаб в Катаре.

Также сообщается об остановке части инфраструктуры в ОАЭ из-за атак, а Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок энергоносителей, фактически остается заблокированным.

Реакция мира

Международные лидеры призывают к сдержанности. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, подчеркнув угрозу для глобальной энергетической безопасности.

В то же время страны Персидского залива, в частности Саудовская Аравия, также заявляют о возможности военного ответа на действия Ирана.

Южный Парс в центре внимания

Как сообщал УНИАН, на днях СМИ писали, что США вместе с Израилем атаковали крупнейшее газовое месторождение Ирана – Южный Парс, а также другие объекты инфраструктуры в районе Асалуйе.

Авиаудар поразил газохранилища на месторождении Южный Парс, что привело к остановке работы двух нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью около 100 миллионов кубометров в сутки.

