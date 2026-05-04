Ученые создали недорогую систему кондиционирования, которая работает без электричества

Кондиционирование воздуха является одним из основных факторов, влияющих на потребление электроэнергии в жилых домах и коммерческих зданиях. Однако можно легко охладить помещение без потребления электроэнергии, пишет BGR.

Ученые из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы открыли метод, который позволяет охлаждать помещения, используя нитрат аммония для обеспечения эффективного охлаждения. Они назвали его Nescod (No Electricity and Sustainable Cooling on Demand - "Охлаждение без электроэнергии и по требованию").

Новый метод использует уникальные свойства нитрата аммония – распространенного соединения, часто используемого в качестве удобрения. Ключевым моментом является то, как это соединение подвергается эндотермическому растворению – при растворении в воде оно поглощает тепло из окружающей среды. Этот процесс помогает снизить температуру окружающей среды.

Ученые в ходе эксперимента зафиксировали значительное понижение температуры с +25 градусов по Цельсию до +3,6 градуса по Цельсию всего за 20 минут.

В исследовании, опубликованном в Energy and Environmental Science, говорится о том, что преобразование и хранение солнечной энергии может позволить системам Nescod непрерывно регенерироваться. Благодаря циклу регенерации нитрата аммония не потребуется ни внешнего источника питания, ни электричества.

Ученые объяснили, что солнечная энергия, например от подключенных солнечных панелей, может использоваться для испарения воды, в которой растворяется нитрат аммония. Это соединение остается в кристаллизованном виде, полностью регенерированным и готовым к повторному использованию.

Также, по словам ученых, по мере испарения воды ее можно собирать в закрытой системе с помощью процесса, называемого солнечной дистилляцией, и возвращать в систему охлаждения.

"Nescod представляет собой экологичную технологию охлаждения, полностью работающую на возобновляемой энергии без потребления электроэнергии, что крайне необходимо в нашей борьбе с глобальным потеплением", - заявили исследователи.

