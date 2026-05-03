Украина снова это сделала: BBC раскрыла, как Киев переломил ход войны в Иране в свою пользу

В частности, эта война могла повлиять на выделение Украине 90 млрд, отмечает издание.

В начале конфликта на Ближнем Востоке казалось, что это приведет к чрезвычайно негативному влиянию на Украину, однако ей удалось изменить ситуацию. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что сначала казалось, что война на Ближнем Востоке отвлечет внимание Трампа от мирных переговоров по Украине и относительно быстро наполнит бюджет России. В частности, благодаря росту цен на нефть, а также снятию санкций Соединенными Штатами.

"Но Киев постоянно оправдывает международные ожидания с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. И теперь он снова это сделал: умело пытаясь обратить влияние войны с Ираном в свою пользу", - пишет издание.

Издание отмечает, что Украина активно начала работать со странами Ближнего Востока, предоставляя относительно дешевые варианты для противодействия иранским "Шахедам". На это также обратила внимание и Европа, которая в апреле подписала два существенных соглашения о сотрудничестве в области обороны с Украиной.

Кроме того, Украина усилила удары по энергетической инфраструктуре РФ. Издание отмечает, что рост цен на нефть и снятие американских санкций увеличили доходы России в этом секторе в 2,3 раза. Однако уже на четвертой неделе ударов украинских БПЛА доход РФ сократился на 1 млрд долларов, что фактически уничтожило около двух третей прибыли предыдущей недели.

Также издание отмечает, что война на Ближнем Востоке помогла разблокировать Украине кредит от ЕС в размере 90 млрд евро. Отмечается, что кредит до этого блокировался премьером Венгрии Виктором Орбаном, который является близким другом Трампа. И во время голосования в Венгрии многие избиратели были возмущены войной в Иране и ростом цен на энергоносители, что усугубило падение рейтингов Орбана.

Издание отмечает, что на фоне этих побед, а также того, что Украина увеличила количество убитых россиян на фронте до 30 тысяч в месяц, президент Владимир Зеленский больше не чувствует себя под давлением и может оказаться в лучшем положении для заключения мирного соглашения с Россией.

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, ранее сообщалось, что посланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер якобы планируют посетить Киев и Москву. Однако впоследствии выяснилось, что визита не состоится. СМИ узнали истинную причину этого - в Вашингтоне не верят в возможность прогресса в мирных переговорах.

Как отметил бывший глава аппарата Минобороны ФРГ Нико Ланге, на фоне того, что мирные переговоры между Украиной и РФ зашли в тупик, европейские страны не имеют четкого представления, как двигаться дальше. По его словам, единственным планом этих стран является идея: "давайте делать то же самое, давайте оказывать больше поддержки и надеяться, что как-то все решится само собой".

