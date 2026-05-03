Иран предложил США трехэтапный план прекращения войны за 30 дней, - Al Jazeera

План отвергает демонтаж ядерной инфраструктуры Ирана.

Иран предложил США через Пакистан трехэтапный план прекращения войны. В частности, он предусматривает переход от режима тишины к постоянному миру, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.

Отмечается, что иранский план направлен на то, чтобы превратить временное прекращение огня в конец войны в течение 30 дней. Он предусматривает обязательство ненападения, в том числе со стороны Израиля, чтобы гарантировать отсутствие возвращения к войне.

Источники рассказали журналистам, что первым этапом плана является постепенное открытие Ормузского пролива и снятие блокады иранских портов со стороны США. Тегеран обещает взять на себя задачу по обезвреживанию морских мин.

По словам источников, второй этап плана предусматривает возобновление Ираном обогащения урана после истечения установленного лимита в 3,6% в соответствии с так называемым "принципом нулевого запаса" (отсутствие накопленного обогащенного урана сверх лимита).

Собеседники издания добавили, что план также отвергает демонтаж ядерной инфраструктуры или уничтожение иранских объектов. Также Тегеран требует снятия санкций, чтобы постепенно высвободить замороженные средства.

Источники поделились с журналистами, что третьим этапом иранского плана является вступление в стратегический диалог с арабскими соседями и создание системы безопасности, охватывающую весь Ближний Восток.

Трамп планирует новые военные действия против Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что может отдать приказ о возобновлении военных действий против Ирана, если тот "будет вести себя неподобающе".

Axios писало, что пока США и Иран обмениваются проектами рамочного соглашения о прекращении войны, Трамп всерьез рассматривает возможность отдать приказ о новых военных действиях против Ирана, чтобы попытаться выйти из нынешнего тупика.

