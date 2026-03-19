Иран нанес ракетный удар по Эр-Рияду: Саудовская Аравия пригрозила военным вмешательством

Саудовская Аравия угрожает "применить право" на военную силу в ответ на ракетные удары Ирана по Эр-Рияду и региональным союзникам.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил, что Эр-Рияд "оставляет за собой право" применить военную силу против Ирана после того, как по столице Саудовской Аравии были запущены иранские баллистические ракеты, пишет "Радио Свобода".

По словам принца Фейсала, любое доверие к Тегерану было подорвано, а давление со стороны Ирана "будет иметь обратный эффект в политическом и моральном плане". Министр иностранных дел обвинил Иран во враждебных действиях против своих соседей, как напрямую, так и через региональные прокси-силы.

Иран выпустил ракеты по Саудовской Аравии и Катару после удара по своим объектам на газовом месторождении Южный Парс, в котором Тегеран обвинил Израиль. По словам Фархана, эти атаки были заранее спланированы Тегераном и не являются реакцией на удар в Южном Парсе.

Нападение произошло во время встречи министров иностранных дел около десяти стран, включая Турцию, ОАЭ, Иорданию, Катар и Сирию, в Эр-Рияде на конференции, посвященной войне в Иране.

США и Израиль наносят удары по Ирану с 28 февраля. Президент США Дональд Трамп отмечал, что целью операций является уничтожение военного потенциала Ирана и недопущение создания Тегераном ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния ситуации с Ираном на войну в Украине. Он отметил, что внимание США сосредоточено "больше на Ближнем Востоке, чем на Украине", поэтому мирные переговоры "постоянно откладываются".

В то же время глава МИД Финляндии Элина Валтонен отметила, что страны НАТО не обязаны помогать США в разблокировании Ормузского пролива. Альянс "не будет втягиваться в войну по чужому выбору", подчеркнула она.

