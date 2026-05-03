Трамп отклонил новый мирный план Ирана, - СМИ

В Иране заявили, что Тегеран изучает ответ Вашингтона на их мирный план.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ознакомился с новым мирным предложением Ирана, но отклонил его. Об этом пишет Clash Report со ссылкой на израильские СМИ.

Журналисты добавили, что Трамп также заявил о том, что военная ситуация "развивается очень хорошо".

Как пишет CNN, пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что США ответили на предложение Ирана через Пакистан. По его словам, Тегеран изучает ответ Вашингтона.

"Наш 14-пунктный план посвящен исключительно прекращению войны и не содержит вопросов, связанных с ядерной сферой. На данном этапе мы сосредоточены на конкретных мерах по прекращению войны в регионе, включая Ливан", - сказал Багаи.

Пресс-секретарь МИД Ирана заверил, что предложение Тегерана не затрагивает ядерную проблему. Также он отметил, что требование о разминировании Ормузского пролива со стороны США не входит в план Ирана.

Иран предложил США трехэтапный план прекращения войны - что известно

Ранее Al Jazeera со ссылкой на источники писало, что Иран предложил США через Пакистан трехэтапный план прекращения войны. Иранский план направлен на то, чтобы превратить временное прекращение огня в конец войны в течение 30 дней.

По словам источников издания, первым этапом плана является постепенное открытие Ормузского пролива и снятие блокады иранских портов со стороны США. Второй этап плана предусматривает возобновление Ираном обогащения урана после истечения установленного лимита в 3,6% в соответствии с так называемым "принципом нулевого запаса".

Третьим этапом иранского плана, по данным издания, является вступление в стратегический диалог с арабскими соседями и создание системы безопасности, охватывающую весь Ближний Восток.

