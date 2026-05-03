Кошка, которая больше похожа на выдру: 5 вопросов о ягуарунди

Самое необычное животное из семейства кошачьих живет в Южной Америке, и когда-то водилось в США.

Одна из самых необычных диких кошек живет в Южной Америке. Это длиннотелая, коротконогая и стройная, чем-то напоминающая выдру или ласку, кошка. Иногда ее иногда называют кошкой-выдрой.

На самом деле хищник относится к семейству кошачьих и является близким родственником пумы. Ягуарунди необычны не только формой, но и повадками, будучи более активным днем, чем многие его соседи-кошачьи.

Ареал обитания ягуарунди простирается от северной Мексики через Центральную Америку и большую часть Южной Америки на восток от Анд, достигая на юге центральной Аргентины. Исторически ягурунди встречались на юге Техаса, хотя сейчас считается, что это животное исчезло с территории США.

Как пишет Discover Wild Life, эта кошка может удивительно приспосабливаться к различным условиям. Она обитает в лесах, пустынях, сухих кустарниках, саваннах и мангровых зарослях. На открытых пространствах она предпочитает места с растительным покровом, такие как заросли или кактусы, и часто встречается у проточной воды. Хотя чаще всего она встречается в низинных местообитаниях, ее также можно было встретить на высотах до 3200 м в Колумбии.

Ягуарунди весят от 4,5 до 9 кг, самцы обычно больше самок. Они имеют вытянутое тело, относительно короткие ноги, небольшую уплощенную голову, короткую морду и длинный хвост, что придает животному низкий, обтекаемый силуэт. Шерсть обычно однотонная, с тремя основными цветовыми вариациями: коричневато-черная, серая и желтовато-красная. У котят могут ненадолго появляться пятна, хотя у взрослых кошек их уже нет.

Кошка связана с ягуаром?

Несмотря на очень похожие названия, ягуарунди более тесно связан с пумой, чем с ягуаром. Как и гепарды, эти кошки принадлежат к тому, что биологи называют линией пумы, древней ветви генеалогического древа кошачьего семейства.

Чем питается ягуарунди?

Это эффективный хищник, охотящийся на мелкую добычу, и большую часть времени проводящий на земле. В его рацион входят грызуны, рептилии, лягушки, членистоногие, наземные птицы и даже иногда рыба. При возможности он также охотится на более крупную добычу, включая кроликов, броненосцев и домашнюю птицу.

Распорядок дня ягуарунди сильно отличается от других мелких тропических кошек. В то время как многие кошачьи наиболее активны ночью, ягуарунди часто проявляет активность и днем, и вечером. Хотя ягуарунди в основном наземный вид, он умеет лазить по деревьям, чему способствует его длинный хвост. Он также умеет плавать и, как было зафиксировано, переплывает реки. Эта ловкость и адаптивность помогают ему жить в самых разных условиях.

Какой образ жизни ведет эта кошка?

Ягуарунди обычно живет в одиночестве. Иногда встречаются пары. Это могут быть брачные пары или самки с детенышами постарше. Особи имеют обширные ареалы обитания и встречаются в небольших количествах на одной территории. Известно, что они могут преодолевать до 7 км в день.

Однако, когда эти кошки встречаются, они на удивление много говорят. Исследователи записали по меньшей мере 13 различных звуков, включая мурлыканье, свист, щебетание, лай и даже чириканье, похожее на птичье.

Как размножаются ягуарунди?

Самки ягуарунди становятся половозрелыми несколько раз в год, поэтому у этого вида нет пикового сезона размножения. После беременности, длящейся около 70-75 дней, самка рожает от одного до четырех котят в защищенном логове, например, в густом кустарнике или дупле дерева.

Котята рождаются с густой шерстью и могут иметь пятна на нижней части тела, которые служат для маскировки, но исчезают по мере роста. Они начинают есть твердую пищу примерно в четыре-пять недель и продолжают сосать молоко до нескольких месяцев. Ягуарунди обычно достигают половой зрелости в возрасте от одного до трех лет.

Средняя продолжительность их жизни составляет от 10 до 20 лет.

Сталкиваются ли ягуарунди с какими-либо угрозами?

Ягуарунди внесен в список видов, по которым нет опасений. Но это не означает, что популяция находится в безопасности повсюду. Считается, что численность популяции сокращается во многих частях ареала, главным образом из-за потери среды обитания.

Наибольшему риску, пожалуй, подвержен этот вид в Бразилии, где расширение промышленного сельского хозяйства резко меняет его излюбленную среду обитания – саванны. Еще одна проблема – преследование и эксплуатация со стороны человека. В некоторых районах на ягуарунди охотятся ради еды или в отместку за поимку домашней птицы.

Угроза ягуарам в Южной Америке

Напомним, что на континентне Южная Америка в дикой природе осталось не более сотни ягуаров. Поэтому, когда там в зоопарках рождаются детеныши, экологи говорят о важности для спасения этого вида. Также там работает программа поддержки ягуров, и время от времени новых животных выпускают в природу.

