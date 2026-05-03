Может составить конкуренцию тирамису: простой рецепт шоколадного десерта из 5 ингредиентов

Этот десерт очень вкусный.

Аргентинский шокоторта - это популярный десерт, который не требует выпечки и основан на простой идее. Поэтому издание Simply Recipes поделилось рецептом этого десерта, который очень напоминает тирамису.

Ингредиенты

1 банка (380 г) соуса "dulce de leche";

450 г сливочного сыра, размягченного при комнатной температуре;

3/4 чайной ложки соли;

500 г тонкого шоколадного печенья;

1 стакан крепкого заваренного кофе или эспрессо, охлажденного до комнатной температуры;

2 столовые ложки какао-порошка.

Способ приготовления

Подготовьте форму:

Сначала вырежьте 2 полоски пергаментной бумаги, достаточно длинные, чтобы выстелить форму для выпечки. Положите полоски в форму перпендикулярно друг к другу, прижимая их к углам и бокам формы.

Приготовьте начинку:

Смешайте "dulce de leche", сливочный сыр и соль в чаше настольного миксера с насадкой-лопаткой или используйте большую миску и ручной миксер. Затем взбивайте на средней-низкой скорости до однородной консистенции, около одной минуты.

Сложите слои:

Затем окуните каждое печенье в кофе на 2-3 секунды, по одному, и выложите одним слоем на дно формы. Разбейте печенье, если нужно, чтобы заполнить свободные места.

После этого выложите примерно 1/2 стакана начинки из "dulce de leche" равномерно поверх печенья и присыпьте какао-порошком.

"Повторите слои из смоченного печенья, начинки и какао-порошка еще 4 раза, заканчивая слоем начинки; у вас получится 5 слоев печенья и 5 слоев начинки", – добавили в материале.

Охлаждение десерта:

Затем поставьте десерт в холодильник до полного застывания – на 4–24 часа.

Завершите приготовление и подайте:

Достаньте охлажденный десерт из холодильника. С помощью выступов пергаментной бумаги поднимите десерт из формы на тарелку. Снимите пергамент с боков, присыпьте верх какао-порошком, нарежьте на кусочки и подавайте.

Этот десерт можно хранить в холодильнике в герметичном контейнере до четырех дней.

