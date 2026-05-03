Можно ли сменить фамилию на любую и сколько это стоит: ответ юриста

Оказывается, можно изменить не только фамилию, но и имя, и даже отчество.

В Украине фамилию можно изменить не только после развода или вступления в брак, но и просто по собственному желанию. Семейный юрист ЮК"Приходько и партнеры" Анна Салиенко рассказала УНИАН, в частности, как изменить фамилию и сэкономить время и средства.

Можно ли сменить фамилию на любую?

Фамилию можно сменить вообще на любую. Также человек имеет право сменить имя и даже отчество. Еще иногда люди вообще убирают отчество.

Единственный важный момент: менять фамилию, имя или отчество самостоятельно можно с 16 лет, а до достижения этого возраста для внесения изменений потребуется разрешение обоих родителей. Если кто-то из родителей не дает согласия, то тогда, в частности, можно обратиться в органы опеки и попечительства или в суд.

Изменение фамилии, имени или отчества по собственному желанию осуществляется через ГРАГС. В ГРАГСе эта услуга называется "Изменение имени". Затем лицо получит Свидетельство об изменении имени, хотя фактически может быть изменено не имя, а фамилия или отчество.

Как изменить фамилию по собственному желанию?

Необходимо обратиться в ГРАГС, предоставить пакет документов и написать заявление "Об изменении имени". Лицу, желающему изменить фамилию, необходимо иметь при себе оригиналы и копии следующих документов:

Паспорта гражданина Украины.

Идентификационного кода.

Копия первой страницы загранпаспорта.

Свидетельство о рождении.

Если человек состоит в браке, то необходимо предоставить свидетельство о браке. В случае расторжения брака следует предоставить решение суда о расторжении брака или свидетельство о расторжении брака. Если есть несовершеннолетние дети, то также необходимо предоставить свидетельства о рождении детей. Кроме того, вместе с документами необходимо предоставить фотографию (размер – 3x4).

Заявление о "Смене имени" должны рассмотреть в течение трех месяцев. Иногда срок рассмотрения документа могут продлить еще на три месяца. То есть, максимальный срок рассмотрения документа – шесть месяцев.

ДРАЦС принимает документы и организует проверку, по результатам которой принимается решение: предоставить ли лицу разрешение на смену фамилии или отказать в удовлетворении заявления. Весь пакет документов, предоставляемых лицом, желающим сменить фамилию, ДРАЦС передает в органы Национальной полиции.

После этого в Нацполиции проверят, не находится ли лицо под административным надзором или, возможно, в отношении него ведется уголовное производство, или у него есть неснятая и непогашенная судимость. Если какой-либо из этих факторов присутствует в биографии лица, то ему откажут в смене фамилии.

Сколько стоит сменить фамилию?

В ДРАЦС необходимо уплатить официальную государственную пошлину. Если лицо впервые меняет фамилию, имя или отчество, то ему нужно будет заплатить 5 гривен 10 копеек. Если же лицо делает это повторно, то ему нужно будет уплатить государственную пошлину в размере 51 гривны.

Помимо государственной пошлины, есть еще один обязательный платеж – за составление заявления сотрудником органа ГРАГС "Об изменении имени". Эта услуга стоит 416 гривен.

Оплату необходимо производить безналичным переводом.

Что является основанием для смены фамилии?

Основанием для смены фамилии может быть просто личное желание человека. Дополнительных оснований для смены фамилии не требуется. Сотрудники ГРАГС не будут об этом спрашивать. Если человек захотел иметь какую-то фамилию – он может пойти в ГРАГС, и его фамилию изменят именно на ту, которую он хочет.

Наиболее распространенные основания для смены фамилии – расторжение брака, вступление в брак или неблагозвучность фамилии.

Можно ли сменить фамилию онлайн?

Если мы зайдем в интернет и обратимся в чат GPT с этим вопросом, то он напишет, что это можно сделать. Но, к сожалению, на самом деле изменить фамилию онлайн невозможно. Пока что это невозможно сделать ни через "Дию", ни через другие государственные онлайн-ресурсы. Сейчас для изменения фамилии нужно лично идти в ЗАГС.

Какие документы нужно заменить после смены фамилии?

Обязательно нужно заменить паспорт (как паспорт гражданина Украины, так и заграничный) и идентификационный код. Если у человека есть водительское удостоверение, его тоже придется заменить. Замену документов нужно сделать в течение 30 дней после смены фамилии.

Хочу подчеркнуть, что не нужно заменять правоустанавливающие документы на имущество (например, договоры дарения или купли-продажи), документы об образовании (дипломы) и трудовую книжку.

Куда обращаться после смены фамилии?

В идеале, сразу после смены фамилии человек должен обратиться в ЦНАП, чтобы заменить документы. Замена каждого из документов – это отдельная услуга.

Можно ли сменить фамилию через год после вступления в брак?

Иногда смена фамилии может быть следствием регистрации или расторжения брака. Если фамилию меняют при регистрации брака, то дополнительно в ДРАЦС обращаться не придется, так как в акте о браке будет указано, что, например, жена взяла фамилию мужа (но и муж может взять фамилию жены). В таком случае подтверждением смены фамилии будет именно Свидетельство о браке, а не отдельное свидетельство об изменении имени.

Через год после вступления в брак лицо может изменить фамилию, но ему придется обращаться в ЗАГС за услугой "Смена имени" и проходить процедуру, необходимую для получения Свидетельства об изменении имени.

Как изменить фамилию после расторжения брака?

Если расторжение брака происходит в судебном порядке, и лицо вместе с разводом просит суд изменить ему фамилию, то в таком случае оно может получить судебное решение о разводе, в котором будет указано, что дополнительно удовлетворено требование об изменении фамилии. Это решение суда нужно будет отнести в ЗАГС, и на основании документа лицу изменят фамилию.

Если же пара разводится через ДРАЦС, то лицо, желающее сменить фамилию, сразу может заявить о том, что хочет сменить фамилию на добрачную. В таком случае лицу затем выдадут Свидетельство о расторжении брака, в котором будет указано, что фамилия изменена.

В том случае, если лицо решит сменить фамилию не одновременно с процессом расторжения брака, то затем ему нужно будет обращаться в ДРАЦС за услугой "Смена имени" и получать отдельно Свидетельство об изменении имени.

справка Анна Салиенко Юрист практики семейного права Училась в Институте права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "081 Право". Специализируется на процедурах развода, взыскания алиментов, раздела имущества супругов, усыновлении детей, лишении родительских прав, получении удостоверения родителей многодетной семьи, опекунства, других семейных и наследственных спорах.

