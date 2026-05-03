Россия обманом затащила сотни граждан Перу на войну против Украины, - СМИ

Министерство иностранных дел Перу начало возвращать из России жителей своей страны, которых обманом отправили на войну против Украины. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на перуанские СМИ.

В МИД Перу рассказали, что за последние две недели удалось вернуть 18 перуанцев, которых РФ обманом заманила на войну. Дипломаты отметили, что в рамках усилий по консульской защите еще один перуанец вернется домой 3 мая, а еще шесть человек прибудут в страну 4 мая.

Кроме того, двое перуанцев, которые обратились за поддержкой в посольство Перу в Москве, все еще продолжают ожидать репатриации под защитой дипломатов. В издании добавили, что прокуратура Перу в начале мая открыла предварительное расследование о возможной торговле людьми, получив сотни заявлений граждан о пропаже их родственников в России.

Юристы рассказали журналистам, что жителей Перу заманивали в Россию, обещая работу в различных сферах, в том числе связанных с вооруженными силами. Им обещали работу охранниками, инженерами, поварами и водителями, но заверяли, что работа якобы не будет связана с участием в боевых действиях.

По данным юристов, граждан Перу вынуждали подписывать документы на русском языке, а также отбирали документы и отправляли на короткое военное обучение, после которого они оказывались на войне.

Адвокаты, которые представляют интересы родственников пропавших граждан Перу, заявили в разговоре с журналистами, что так Россия с октября 2025 года заманила около 600 перуанцев. По их словам, как минимум 13 перуанцев уже погибли на войне.

Россия обманом заставляет африканцев воевать против Украины

Ранее в CNN выяснили, как Россия вербует африканцев на войну против Украины. Журналисты рассказали, что тактика российских вербовщиков включает привлекательные обещания, которые не выполняются.

Многим африканцам россияне предлагают высокооплачиваемую работу, но вместо этого заставляют подписывать контракты с Минобороны РФ и отправляют на войну.

Ряд африканских правительств, включая Ботсвану, Уганду, ЮАР и Кению, уже признали масштабы проблемы. Местные чиновники уже призвали Москву прекратить вербовать своих граждан на войну.

