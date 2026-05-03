В Украине продают квартиру с ремонтом всего за 4000 долларов: где она находится

В поселке Головино в Житомирской области продают квартиру всего за 4000 долларов (около 175 800 гривень). Объявление о продаже этого жилья появилось на сайте OLX.

В объявлении говорится о том, что однокомнатная квартира находится на втором этаже дома жилого фонда 1980–1990-х годов. Ее общая площадь составляет 27 квадратных метров, а площадь кухни - 7 квадратных метров.

"Удобное расположение, спокойный район, развитая инфраструктура. Идеальный бюджетный вариант жилья для жизни или аренды", - сказано в объявлении

Отмечается, что в квартире сделан косметический ремонт. Продавец заявляет, что жилье уже готово к проживанию.

Поселок Головино был основан в 1894 году. По состоянию на 2001 год в нем проживали 1 969 человек.

Где можно купить дом, если продать квартиру в Киеве

Ранее юрист-консультант по вопросам купли-продажи недвижимости в Киеве с 1993 года Иван Кудояр в комментарии УНИАН рассказал, на что могут рассчитывать владельцы недвижимости в столице, если решат продать его.

Кудояр отметил, что все очень индивидуально. По его словам, существует много классов жилья - разных, очень разных. Амплитуда цен чрезвычайно велика.

По словам Кудояра, если говорить о бюджете в 60–70 тысяч долларов после продажи квартиры в Киеве, то за эти деньги можно рассчитывать на очень небольшой дом рядом с Киевом. Он добавил, что за 50–60 тысяч долларов можно купить более-менее просторный дом с землей, но это будет не в 10 км от Киева, а в 20–30 км.

