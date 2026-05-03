Современные пары зря игнорируют 4 вещи, на которых держалось счастье их бабушек и дедушек

Эксперты советуют обоим партнерам одновременно попробовать себя в роли хорошей домохозяйки.

Прошлые времена сегодня часто критикуют за жесткие гендерные роли, в которых женщины превращались в бесплатную прислугу для своих мужей. Лайф-коуч Дебра Смус в своей колонке для издания YourTango отмечает, что на самом деле далеко не все из семейной жизни наших дедушек и бабушек стоит отвергнуть и забыть.

По словам эксперта, некоторые модели поведения, которых придерживались женщины середины прошлого века, до сих пор могут быть полезны для поддержания счастливого брака. Смус подчеркивает, что не призывает возвращаться к старым гендерным ролям "идеальной домохозяйки", поскольку речь идет о моделях поведения, которые на самом деле стоит перенимать обоим партнерам.

Разумно спланированный ужин

Автор рассказывает, что вечернее время часто становится самым напряженным моментом дня, когда все члены семьи возвращаются домой уставшими и голодными. Именно поэтому, по ее мнению, заранее продуманный ужин помогает избежать лишних споров и хаоса. Кроме того, совместная трапеза дает возможность семье провести время вместе. Смус также ссылается на исследования, которые свидетельствуют, что семейные ужины положительно влияют на психическое здоровье подростков, поэтому этот совет особенно важен для пар с детьми.

Ухоженный вид даже дома

Во втором пункте Смус обращает внимание на то, что люди часто перестают уделять внимание своему внешнему виду после вступления в брак. Особенно дома. Она ссылается на исследования о том, что одежда влияет не только на впечатление других людей, но и на собственное самочувствие. Автор советует находить время, чтобы "переключиться" с рабочего режима на домашний и чувствовать себя привлекательно в первую очередь для себя.

Чистота в доме

Отдельно автор пишет о важности порядка в доме. По ее словам, горы посуды, белья или бумаг создают дополнительное психологическое давление и не дают людям отдохнуть после работы. В современных парах, подчеркивает Смус, домашние обязанности должны распределяться между партнерами, а при возможности можно даже воспользоваться услугами клининга.

Меньше жалоб и претензий

Еще один совет касается общения в отношениях. Автор убеждена, что постоянные жалобы (не только взаимные претензии, но и жалобы на проблемы на работе, например) только усиливают негатив и создают атмосферу противостояния между партнерами. Вместо этого она советует хотя бы в первый час после возвращения домой избегать негатива и больше говорить о хороших событиях дня.

