'Смерть' настигает вид оружия, ставший популярным в XX веке, – The Telegraph

Пробел между пистолетом и автоматом десятилетиями заполнял пистолет-пулемёт, которому теперь нет применения.

Российско-украинская война запустила новый цикл стремительной эволюции оружейных технологий, в то время как некоторые классические виды оружия, похоже, вымирают. Военный эксперт и бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон в авторской колонке для The Telegraph заявил о "смерти" пистолета-пулемета как оружия, которое десятилетиями было символом ближнего боя, но сегодня не имеет реальной ниши для применения.

Автор рассказывает, что его первым боевым оружием был британский пистолет-пулемет Sterling, которым вооружали танковые экипажи. По словам эксперта, это компактное оружие идеально подходило для тесного пространства бронетехники благодаря складному прикладу и в целом небольшим размерам.

"Он был, во всех смыслах, практичным инструментом солдата-танкиста", – пишет автор, описывая собственный опыт службы.

В публикации объясняется, что концепция пистолета-пулемета, как промежуточного звена между пистолетом и автоматом, была логичной для войн XX века. В ближнем бою военным требовались мобильность, высокая скорострельность и возможность быстро реагировать в ограниченном пространстве. Именно поэтому такое оружие широко использовалось экипажами танков, спецподразделениями, партизанами и даже гангстерами.

Отдельно эксперт упоминает Вторую мировую войну и роль британского пистолета-пулемета Sten в руках участников европейского сопротивления. Он отмечает, что это оружие часто изготавливалось в спешке и было довольно грубым по конструкции, однако оставалось эффективным во время засад и ближних стычек.

Впрочем, по словам эксперта, современная война постепенно сделала такое оружие устаревшим. Главной причиной он называет широкое распространение современных бронежилетов с баллистическими пластинами. Маломощные пистолетные патроны, которыми стреляют пистолеты-пулеметы, больше не способны гарантированно пробивать такую защиту.

Кроме того, изменилась и дистанция боя. Если раньше значительная часть столкновений происходила на коротком расстоянии, то сейчас солдаты должны быть готовы вести огонь как на 50, так и на 300 метров без смены оружия. Именно поэтому более более габаритные, но и более мощные автоматы почти полностью вытеснили компактные, но маломощные пистолеты-пулеметы из армий мира.

"Возможно, в этом и заключается суть. Пистолет-пулемет никогда не должен был быть универсальным. Он был решением, элегантным, безжалостным решением конкретной проблемы. И в течение определенного времени, в руках танковых экипажей, бойцов сопротивления, гангстеров и элитных солдат, он выполнял эту роль с исключительной точностью", – резюмирует эксперт.

Как писал УНИАН, массовое использование дронов на фронте в Украине и большие потери российской бронетехники не свидетельствуют о "смерти" танков в современной войне, как считают многие обозреватели. Часть аналитиков убеждены, что беспилотники меняют характер применения бронетехники, но не вытесняют ее с поля боя.

По мнению экспертов, современная война переходит к модели, где танки интегрируются с автономными и дистанционно управляемыми системами. Поэтому преимущество в будущем будет не у той стороны, у которой больше техники, а у той, которая лучше совместит бронетехнику, беспилотники и новые технологии.

