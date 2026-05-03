В Швеции задержали танкер, который может принадлежать 'теневому флоту РФ'

Береговая охрана Швеции задержала еще одно судно, которое, как подозревается, входит в состав российского "теневого флота", сообщил в соцсети Х министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Болин сообщил, что судно носит название Jin Hui и подозревается в плавании под фальшивым флагом. Также есть подозрения относительно его непригодности к плаванию и отсутствия страховки.

Министр гражданской обороны Швеции добавил, что судно входит в санкционный список ЕС, Великобритании и Украины.

"Задержание произошло в шведских территориальных водах недалеко от Треллеборга около 14 часов и было осуществлено в тесном сотрудничестве между Береговой охраной и соответствующими органами власти", – сообщил Болин.

Известно, что 11 апреля судно вышло из турецкого порта Алиага и на момент задержания направлялось из Северного моря в Балтийское.

Ранее УНИАН сообщал, что согласно анализу агентства Bloomberg, по меньшей мере 16 танкеров перевозили СПГ из российских проектов, находящихся под санкциями. Эти суда могут потенциально принадлежать к "теневому флоту". По данным издания, эти суда старше типовых танкеров для перевозки СПГ, которые до сих пор находятся в эксплуатации. Примечательно, что недавно их передали малоизвестным компаниям через непрозрачных посредников.

Также мы писали, что танкеры, перевозящие российскую нефть через Балтийское море, избегают шведских вод после того, как страна начала заходить на суда в море для проверки их документов. Данные, собранные Bloomberg, свидетельствуют о том, что из 22 санкционированных танкеров, двигавшихся по маршруту с 7 апреля, 13 шли к югу от датского острова Борнхольм вместо более привычного северного маршрута ближе к Швеции. Предполагается, что таким образом танкеры пытаются избежать шведских санкций. Кроме того, анализ, проведенный в конце марта, показал, что связанные с Россией танкеры избегали Ла-Манша после того, как правительство Великобритании пригрозило их арестовать.

