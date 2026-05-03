Низкий рейтинг Путина перед парламентскими выборами беспокоит Кремль, - Le Monde

Война, крах экономики и блокировки интернета сказываются на поддержке Путина.

Во время подготовки к парламентским выборам в России продолжает падать популярность российского диктатора Владимира Путина. И, как пишет Le Monde, это вызывает беспокойство в Кремле.

Основными причинами падения рейтинга Путина, отметили авторы, остаются война в Украине, которая длится уже пятый год, и экономические трудности. А ускорило падение отключение интернета.

Политологи подметили интересную закономерность: когда популярность Путина падает, он снимает сюжет, в котором целует случайного ребенка. Именно такой сюжет кремлевские политтехнологи выпустили 27 апреля. В нем Путин посетил спортивный центр, где для встречи с ним выстроили примерно двадцать девочек в черных купальниках. Путин поцеловал в лоб одну из юных гимнасток.

Издание напомнило про подобный случай в июне 2023 года, после мятежа Пригожина. Тогда, во время визита в Дагестан кремлевский лидер в толпе местных жителей поцеловал в лоб девушку-подростка.

"Инцидент с поцелуем в Санкт-Петербурге – верный признак того, что Путин обеспокоен снижением своей популярности", – иронизирует Фарида Рустамова, российский политолог в изгнании. По ее словам, в соцсетях все чаще появляются ролики, снятыми обычными гражданами, критикующими правительство.

Она считает, что роликами близости Путина к обычным гражданам пытаются сгладить впечатление, что он отдалился от них на фоне войны с Украиной. По словам Рустамовой, Путин почти перестал ездить по стране: в период с января по март количество публичных мероприятий с его участием было примерно на 25% меньше, чем в первом квартале 2025 года. За первые три месяца текущего года Путин покидал Москву всего дважды для участия в мероприятиях в Санкт-Петербурге.

Могут ли попытаться конвертировать недовольство?

Издание привело слова источника из Москвы, который говорит, что в политических кругах "царит непостижимая напряженность". По его словам, те, кто не разбогател на войне, страдают от отключения интернета. "Они насмехаются над Путиным, над этим новым Брежневым, настолько оторванным от реальности. Но страх царит. Даже среди элиты", – рассказал источник.

Авторы делают вывод, что Кремль справляется с сомнениями элит, недовольством населения и низкими рейтингами. Но при этом может разрабатывать стратегию эскалации напряженности. По мнению социлога Анны Колин Лебедевой, чтобы оправдать отключения интернета, Кремль может "призвать россиян к объединению и участию в том, что будет представлено как крупная война". По ее мнению, Кремль пытается преуменьшить последствия войны в стране, но на самом деле "организует настоящую политическую мобилизацию в поддержку войны".

Как падает уровень одобрения Путина

Напомним, что седьмую неделю подряд уровень одобрения действий президента снижается. По данным ВЦИОМ, составляет уже 65,6 процентов. При этом почти четверть россиян не доверяют Путину – это самый высокий уровень с начала войны в Украине.

В том числе социальное недовольство замедлило переход на внутрироссийский интернет. Ограничения интернета вызывает недовольство в основном у жителей крупных городов, поскольку жители основной части страны больше смотрят телевизор. Кроме того, в крупных городах больше развиты цифровые услуги.

