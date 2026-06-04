Трамп раскритиковал республиканцев после голосования за ограничение его полномочий в отношении Ирана

Трамп раскритиковал демократов, обвинив их в том, что они ставят политическую борьбу выше национальных интересов страны.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на решение Палаты представителей, поддержавшей резолюцию об ограничении его полномочий по ведению военных действий против Ирана без одобрения Конгресса.

В посте в социальной сети Truth Social американский лидер назвал голосование бессмысленным и обвинил своих политических оппонентов в попытке сорвать переговорный процесс с Тегераном.

По словам Трампа, решение Палаты представителей было принято именно тогда, когда администрация США находится на финальном этапе переговоров о прекращении конфликта с Ираном.

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"Это произошло как раз в разгар моих финальных переговоров о прекращении войны с Исламской Республикой Иран. Кто бы сделал такую непатриотичную вещь? Они знают, на каком этапе находятся переговоры", – заявил президент США.

Особенно остро Трамп раскритиковал демократов, обвинив их в том, что они ставят политическую борьбу выше национальных интересов страны.

"Демократы руководствуются синдромом ненависти к Трампу. Они предпочитают, чтобы наша страна потерпела поражение, чем дать мне еще одну из многих побед", – написал он.

Не обошли вниманием и четырех республиканцев, поддержавших резолюцию вместе с демократами. Американский президент заявил, что они лишь пытаются привлечь к себе внимание.

"Что касается четырех республиканцев, то это совсем другая история – они просто позируют перед публикой. Им следует стыдиться себя", – подчеркнул Трамп.

Накануне Палата представителей США одобрила резолюцию, требующую от президента получать разрешение Конгресса на продолжение военных операций против Ирана. Документ поддержали не только демократы, но и четверо членов Республиканской партии, что стало редким случаем открытого выступления против позиции главы государства.

Впрочем, дальнейшая судьба резолюции остается неопределенной. Для вступления в силу ее еще должен рассмотреть Сенат. Даже в случае одобрения обеими палатами документ может быть заблокирован президентским вето.

Дискуссия вокруг полномочий президента активизировалась на фоне затяжного конфликта между США и Ираном, а также роста критики военной кампании внутри страны. Согласно последним социологическим опросам, 61% американцев считают ошибочным решение администрации Трампа начать военную операцию против Ирана.

В Сенате тем временем уже находится на рассмотрении аналогичная резолюция, которая также предусматривает усиление контроля Конгресса над решениями президента о применении военной силы против Тегерана.

Скандал вокруг Ирана и политики Трампа

Напомним, Палата представителей США впервые за время политической конфронтации по Ирану приняла резолюцию, которая фактически ограничивает действия президента Дональда Трампа в ведении военных операций. Документ поддержали не только демократы, но и четверо республиканцев, что стало заметным сигналом внутреннего раскола в Республиканской партии.

Как сообщает New York Times, голосование прошло с результатом 215 "за", 208 "против". Резолюция требует от администрации Трампа либо вывести американские войска из операций против Ирана, либо получить официальное разрешение Конгресса на продолжение боевых действий. Это стало"существенным выговором" для Трампа и его подходов к решению конфликта.

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