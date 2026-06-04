Палата представителей впервые бросила вызов Трампу из-за войны с Ираном

Резолюция требует от администрации Трампа либо вывести американские войска из операций против Ирана, либо получить официальное разрешение Конгресса.

Палата представителей США впервые за время политической конфронтации по Ирану приняла резолюцию, которая фактически ограничивает действия президента Дональда Трампа в ведении военных операций. Документ поддержали не только демократы, но и четверо республиканцев, что стало заметным сигналом внутреннего раскола в Республиканской партии.

Как сообщает New York Times, голосование прошло с результатом 215 "за", 208 "против". Резолюция требует от администрации Трампа либо вывести американские войска из операций против Ирана, либо получить официальное разрешение Конгресса на продолжение боевых действий.

В то же время документ пока не имеет окончательной силы. Его еще должен рассмотреть Сенат, где перспективы принятия остаются неопределенными. Даже в случае одобрения обеими палатами, для вступления в силу резолюция потребует подписи президента или преодоления вето двумя третями голосов, что затрудняет ее реализацию.

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Голосование стало показательным из-за позиции части республиканцев. Против линии президента выступили Томас Масси, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уоррен Дэвидсон. Это, по оценкам экспертов, свидетельствует о растущем недовольстве затянувшейся военной кампанией.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал документ, заявив, что он "ослабляет позиции США на переговорах" и представляет риск для национальной безопасности. В свою очередь, демократы настаивают, что Конгресс должен вернуть себе ключевую роль в вопросах военных решений, особенно в отношении длительных конфликтов за рубежом:

"Большинство республиканцев поддержали версию администрации о том, что Иран представлял прямую угрозу США".

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик, цены на нефть растут уже третий день подряд, а боевые действия в районе Персидского залива возобновились.

Эксперты отмечают, что даже несмотря на политический резонанс, практическое влияние резолюции может быть ограниченным, однако она четко демонстрирует усиление внутриполитического давления на администрацию Трампа в отношении войны в Иране.

Последствия войны с Ираном для США

Напомним, в анализе американского Центра стратегических и международных исследований говорится, что после 39-дневной военной кампании против Ирана США израсходовали критическое количество ключевых ракет. Некоторых видов оружия придется ждать до 2031 года.

22 мая в отставку подала директор Национальной разведки США Тулси Габбард, которая была противницей военных операций против Венесуэлы и Ирана. В своем заявлении Габбард сослалась на необходимость позаботиться о муже, страдающем раком. Последним днем ее работы на этой должности указано 30 июня.

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