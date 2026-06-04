Палата представителей впервые бросила вызов Трампу из-за войны с Ираном

Палата представителей США впервые за время политической конфронтации по Ирану приняла резолюцию, которая фактически ограничивает действия президента Дональда Трампа в ведении военных операций. Документ поддержали не только демократы, но и четверо республиканцев, что стало заметным сигналом внутреннего раскола в Республиканской партии.
Как сообщает New York Times, голосование прошло с результатом 215 "за", 208 "против". Резолюция требует от администрации Трампа либо вывести американские войска из операций против Ирана, либо получить официальное разрешение Конгресса на продолжение боевых действий.
В то же время документ пока не имеет окончательной силы. Его еще должен рассмотреть Сенат, где перспективы принятия остаются неопределенными. Даже в случае одобрения обеими палатами, для вступления в силу резолюция потребует подписи президента или преодоления вето двумя третями голосов, что затрудняет ее реализацию.
Голосование стало показательным из-за позиции части республиканцев. Против линии президента выступили Томас Масси, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уоррен Дэвидсон. Это, по оценкам экспертов, свидетельствует о растущем недовольстве затянувшейся военной кампанией.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал документ, заявив, что он "ослабляет позиции США на переговорах" и представляет риск для национальной безопасности. В свою очередь, демократы настаивают, что Конгресс должен вернуть себе ключевую роль в вопросах военных решений, особенно в отношении длительных конфликтов за рубежом:
"Большинство республиканцев поддержали версию администрации о том, что Иран представлял прямую угрозу США".
Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик, цены на нефть растут уже третий день подряд, а боевые действия в районе Персидского залива возобновились.
Эксперты отмечают, что даже несмотря на политический резонанс, практическое влияние резолюции может быть ограниченным, однако она четко демонстрирует усиление внутриполитического давления на администрацию Трампа в отношении войны в Иране.
Последствия войны с Ираном для США
Напомним, в анализе американского Центра стратегических и международных исследований говорится, что после 39-дневной военной кампании против Ирана США израсходовали критическое количество ключевых ракет. Некоторых видов оружия придется ждать до 2031 года.
22 мая в отставку подала директор Национальной разведки США Тулси Габбард, которая была противницей военных операций против Венесуэлы и Ирана. В своем заявлении Габбард сослалась на необходимость позаботиться о муже, страдающем раком. Последним днем ее работы на этой должности указано 30 июня.