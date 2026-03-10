США забирают часть систем Patriot и THAAD из Южной Кореи, - Yonhap

Альтернативы системе THAAD азиатская страна не имеет.

На фоне войны с Ираном Соединенные Штаты Америки, вероятно, перебрасывают часть систем противовоздушной обороны из Южной Кореи на Ближний Восток. Этот шаг вызывает у Сеула обеспокоенность по поводу сдерживания угрозы со стороны Северной Кореи.

Об этом пишет Yonhap. В материале говорится, что США, похоже, перебрасывают батареи противоракетной обороны Patriot и часть противоракетной системы Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Однако южнокорейские военные и силы USFK (военный контингент США в Южной Корее, – УНИАН) отказались это подтвердить.

Еще в первый день войны на Ближнем Востоке президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен допустил такой сценарий.

"В зависимости от развития ситуации... американские войска в Южной Корее могут отправить часть систем противовоздушной обороны за границу в соответствии со своими военными потребностями. Хотя мы выразили свое несогласие, реальность такова, что мы не можем полностью отстоять свою позицию", – сказал он.

Агентство отмечает, что Вашингтон сталкивается со снижением запасов ракет на фоне иранских ударов по региону.

"Согласно данным веб-сайта, отслеживающего полеты в режиме реального времени, с конца прошлого месяца с авиабазы Осан в Пхентеке, к югу от Сеула, вылетели по меньшей мере два военно-транспортных самолета C-5 и 11 C-17, что усилило спекуляции о перемещении некоторых систем противоракетной обороны Patriot на Ближний Восток", – пишет автор.

Ранее Washington Post также сообщила, что Пентагон "перемещает часть системы THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток". Она является неотъемлемой частью многоуровневой системы противоракетной обороны Южной Кореи, предназначенной для уничтожения вражеских ракет на конечной фазе полета.

Риски для Южной Кореи

Сейчас внимание уделяется тому, могут ли USFK передислоцировать дополнительные военные ресурсы и, возможно, перевести персонал на Ближний Восток в случае дальнейшего разрастания войны в Иране. Агентство напоминает, что когда в 2003 году боевые силы USFK были мобилизованы во время войны в Ираке, после окончания вооруженного конфликта в 2011 году военные не вернулись в регион.

Правительство страны в настоящее время оценивает потенциальное передислоцирование американских систем противовоздушной обороны как не подрывающее позицию Сеула по сдерживанию Северной Кореи.

Эксперты говорят, что переброшенные на Ближний Восток системы частично могут заменить батареи ракет Patriot, принадлежащие южнокорейским вооруженным силам, и система средней дальности "земля-воздух" Cheongung-II. В то же время альтернативы системе THAAD у страны нет.

Профессор Корейского национального университета обороны Чон Хан-бом исключил любое прямое влияние передислокации ресурсов USFK на сдерживание северокорейских угроз в ближайшей перспективе.

"Сейчас это не имеет никакого влияния (на сдерживание Северной Кореи), поскольку активы, подлежащие передислокации, вероятно, являются запасными. (США) похоже, исчерпали значительную часть своих противовоздушных ракет, поэтому пытаются изъять свои активы из других мест, чтобы компенсировать дефицит ракет", – считает специалист.

Война в Иране – это стоит знать

За первые два дня войны против Ирана армия Соединенных Штатов Америки потратила боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов. В Конгрессе обеспокоены такими темпами использования оружия.

В то же время репортер CBS News в Белом доме Дженнифер Джейкобс сообщила, что Иран начал минирование Ормузского пролива с помощью специальных катеров. Дональд Трамп уже пригрозил Тегерану "беспрецедентными" мерами.

