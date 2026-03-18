Действительно забавно: Bloomberg рассказал, какие выгоды получает Китай от войны в Иране

Китайские военные детально изучают войну США против Ирана, чтобы извлечь уроки на случай любого возможного конфликта в будущем. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информацию от западных чиновников.

В частности отмечается, что Пекин может использовать эту информацию, в том числе для потенциального конфликта с Тайванем. По мнению чиновников, на которых ссылается издание, Пекин может быть доволен тем, что США перенаправили ресурсы и внимание с Индо-Тихоокеанского региона на Ближний Восток. Таким образом, пишут журналисты, от этой войны выигрывает уже второй соперник США - после того, как Россия получила дополнительные преимущества от роста цен на нефть и ослабления санкций.

Отмечается, что Си Цзиньпин прямо не критикует США. Однако китайская сторона уже реагирует на возможности Вашингтона. В частности, влиятельный китайский комментатор Ху Сицзинь отметил, что война на Ближнем Востоке продемонстрировала военные возможности США против Ирана, который уже был ослаблен десятилетиями санкций.

Видео дня

"Действительно забавно, что некоторые американские элиты до сих пор высокопарно говорят о борьбе с Китаем в Тайваньском проливе", - написал он.

Отмечается, что для Китая также есть положительный момент в том, что США быстро истощают собственные запасы боеприпасов. В частности, американские войска были вынуждены тратить свои запасы дорогих, труднозаменяемых ракет-перехватчиков, чтобы противостоять иранским обстрелам. А недорогие беспилотники Shahed-136 привели к тому, что Америка и ее союзники использовали системы защиты, предназначенные преимущественно для борьбы с более совершенным оружием.

Война на Ближнем Востоке: важные новости

Ранее Bloomberg также писал о финансовом влиянии войны на Ближнем Востоке на одного из союзников США - Японию. Отмечается, что из-за стремительного подорожания энергоносителей стоимость бензина в Японии установила 30-летний рекорд. Это, в частности, усиливает давление на домохозяйства и предприятия, которые уже четыре года подряд страдают от инфляции.

Тем временем Вашингтон отправляет на Ближний Восток еще один свой корабль. По данным CNN, речь идет о десантном судне, которое перевозит подразделение морской пехоты США численностью около 2200 военных.

Вас также могут заинтересовать новости: