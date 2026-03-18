'Мини-авианосец' США направляется на Ближний Восток с секретной миссией: CNN раскрыл, где он сейчас

Движение военного корабля США удалось отследить вблизи Сингапура – он перевозит морских пехотинцев и, возможно, участвует в переброске сил в регион.

СМИ отследили движение американского десантного корабля, который прямо сейчас направляется на Ближний Восток. USS Tripoli зафиксировали вблизи Сингапура.

Как пишет CNN, данные морского мониторинга позволили установить маршрут корабля даже несмотря на ограниченную публичность таких операций.

По данным системы слежения за судами AIS, корабль приближался к акватории вблизи Сингапура, расположенного у стратегически важного Малаккского пролива.

Видео дня

Маршрут удалось проследить по спутниковым данным. Платформы морского наблюдения показали, что корабль вышел из Окинавы 11 марта и прошел через Южно-Китайское море. Скорость судна составляла примерно 40 км/ч.

На борту – морская пехота США

По информации The Wall Street Journal, корабль перевозит подразделение морской пехоты США численностью около 2200 военных. Речь идет о 31-м экспедиционном подразделении, которое базируется на Окинаве и специализируется на быстром реагировании.

В Центральном командовании США заявляют, что на Ближнем Востоке уже находится около 50 тысяч американских военных на фоне обострения ситуации с Ираном.

Корабль-"мини-авианосец"

USS Tripoli имеет длину около 260 метров и водоизмещение примерно 45 тысяч тонн. Он способен нести истребители F-35B Lightning II, конвертопланы MV-22 Osprey и десантные катера для высадки войск.

Официально США не раскрывают, где именно будет развернуто подразделение и какие задачи оно будет выполнять. Известно лишь, что такие силы обычно используют для эвакуаций, десантных операций и быстрого реагирования на кризисы.

Почему корабль удалось отследить

Несмотря на то, что военные суда часто отключают транспондеры, в районах с интенсивным судоходством – как у Сингапура – их иногда оставляют активными для безопасности навигации. Именно это и позволило СМИ установить его местонахождение.

Благодаря открытым данным морского мониторинга журналисты смогли фактически в режиме реального времени отследить перемещение десантного корабля в зону потенциальной эскалации.

Авианосцы США на Ближнем Востоке – что известно

Как сообщал УНИАН, в районе Ближнего Востока уже действуют три американские авианосные ударные группы. В Красном море действует USS Gerald R. Ford, в Аравийском море – USS Abraham Lincoln, а в восточной части Средиземного моря поддержку обеспечивает USS Harry S. Truman. В целом это означает более 200 палубных самолетов, около 20 тысяч моряков и концентрацию военно-морских сил, которой мир не видел со времен войны в Персидском заливе.

На днях СМИ сообщили, что многоцелевой десантный корабль USS Tripoli (LHA-7) типа America покинул базу в японском Сасебо и направляется на Ближний Восток. На борту находится 31-й экспедиционный отряд морской пехоты – около 2500 морских пехотинцев вместе с авиационным и боевым компонентом.

