У Украины есть уникальный и самый лучший в мире опыт уничтожения дронов.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп отменит помощь Украине в сфере безопасности в оборонном бюджете США на следующий год, хотя и появилась информация о том, что Палата представителей США одобрила новую помощь Украине, которая еще должна пройти Сенат. Это открывает стратегические возможности для стран Персидского залива.

Им следует заменить сокращающуюся американскую помощь Украине собственными средствами в обмен на систематическую помощь Киева в сфере создания средств борьбы с беспилотниками и обучения, в которых они отчаянно нуждаются, пишет Financial Times.

Страны Персидского залива не собираются отказываться от США как от своего партнера по безопасности номер один. Они признают, что, несмотря на все недостатки, столь отчетливо проявившиеся во время войны в Иране, американский зонтик безопасности практически незаменим. Но у них есть неотложная потребность в безопасности, которую США не могут удовлетворить из-за ограничений в поставках и нехватки возможностей.

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Хотя США обладают одними из лучших систем противоракетной обороны в мире, которые страны Персидского залива весьма эффективно использовали против иранских атак, они не являются наиболее способным или опытным оператором в сфере борьбы с беспилотниками; таким оператором является Украина.

ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт регулярно подвергались атакам различных иранских беспилотников, что подвергало серьезному риску их критически важную инфраструктуру и экономическое благополучие в целом. В марте Иран запустил шквал дронов и ракет по Рас-Лаффану, катарскому центру производства сжиженного природного газа.

Хотя большинство из них были перехвачены, три из 20 снарядов прорвались, выведя из строя 17 процентов экспортных мощностей страны. В апреле Иран атаковал нефтепровод "Восток – Запад" в Саудовской Аравии – критически важный альтернативный маршрут, который позволяет королевству обходить Ормузский пролив. Главный аэропорт Кувейта, а также энергетические и опреснительные установки подверглись ударам иранских беспилотников, что нанесло серьезный ущерб.

Больше всего пострадали ОАЭ, по объектам которых было выпущено почти 3 000 иранских дронов и ракет до того, как было согласовано перемирие с Ираном. Совсем недавно Иран нанес удар по ключевому нефтяному порту ОАЭ Фуджейра, расположенному вблизи Ормузского пролива.

Хотя все эти объекты можно отремонтировать или отстроить заново, реальная цена для арабских государств Персидского залива заключается в ущербе их имиджу как безопасного места для международного бизнеса и туризма. На его восстановление могут уйти годы.

От Украины нужно не оружие

Ответом на вызов иранских беспилотников является не увеличение количества ракет-перехватчиков. Иран имеет значительное преимущество; он может производить больше дешевых дронов быстрее, чем его противники успевают создавать дорогостоящие ракеты-перехватчики. Украина избежала этой ловушки, инвестируя в технологии, способные обнаруживать, отслеживать, идентифицировать и, в конечном счете, уничтожать беспилотники. Правительства стран Персидского залива должны перенять опыт Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно совершил поездку по Ближнему Востоку, чтобы провести переговоры о соглашениях в сфере противовоздушной обороны с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Хотя эти продажи обещают определенную передачу знаний, они были больше сосредоточены на оборонном оборудовании, а не на локализации производства.

Странам Персидского залива не следует просто покупать военную технику у Украины. Им также нужны украинские специалисты, которые научат их производить, интегрировать, развертывать и поддерживать системы борьбы с беспилотниками.

Это сэкономило бы деньги, защитило бы суверенитет стран Персидского залива, снизило бы их зависимость от союзников в условиях, когда глобальные цепочки поставок становятся все более нестабильными, и, в конечном счете, создало бы возможность для экспорта систем борьбы с беспилотниками – что помогло бы ускорить их экономическую трансформацию.

Арабские государства Персидского залива хотят стать мировыми центрами в сфере искусственного интеллекта, но они также могут стать центрами технологий по борьбе с беспилотниками.

Украина может помочь Ближнему Востоку стать безопаснее

Украина в настоящее время перенапряжена и не может отправлять слишком много операторов систем борьбы с дронами за рубеж без риска поставить под угрозу внутренний фронт. Им необходимо финансирование со стороны стран Персидского залива.

С его помощью Украина сможет масштабировать и балансировать потребности безопасности внутри страны и экспортные возможности за рубежом.

Персидский залив мог бы заменить сокращающуюся помощь со стороны США и создать региональный фонд для Украины, ориентированный конкретно на устойчивые решения и инновации в сфере борьбы с беспилотниками. Объединение украинского ноу-хау с американскими технологиями и капиталом арабских стран Персидского залива нанесло бы серьезный удар по иранской стратегии истощения.

Другие новости об Украине и Ближнем Востоке

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский раскрыл детали договоренностей со странами Ближнего Востока. По его словам, Украина в частности заключает на 10 лет соглашения с арабскими странами Ближнего Востока о совместном производстве оружия.

Кроме того, мы также рассказывали, что Зеленский договаривался о дизеле на Ближнем Востоке в период, когда ситуация была чрезвычайно опасной. Тогда украинский лидер предупредил, что в нашей стране возможен дефицит дизельного топлива на 90%, которое критически необходимо для сельского хозяйства и грузовых перевозок.

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