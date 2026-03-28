Зеленский раскрыл детали договоренностей со странами Ближнего Востока

Речь идет о производстве вооружения и обмене дефицитными товарами, а также об обеспечении Украины дизельным топливом.

Украина заключает на 10 лет соглашения с арабскими странами Ближнего Востока о совместном производстве оружия. Также глава государства договорился об обеспечении Украины дизельным топливом минимум на год. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами через ZOOM.

Президент рассказал, что Украина с странами Ближнего Востока обсуждает несколько направлений. В частности, Украину, помимо помощи, интересует, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным.

"Первое направление – это вооружение, производство, обмен опытом, обмен дефицитными вещами, которых нет в той или иной стране. Второе направление – это долгосрочное сотрудничество в энергетике", – сообщил Зеленский.

Он напомнил, что в Украине в энергетической отрасли не все так просто, есть дефицит ресурсов.

"Поэтому нужны долгосрочные договоренности с энергетическими странами, я бы так сказал. Именно об этом мы и договариваемся", – отметил Зеленский.

Пребывание украинских специалистов в странах Персидского залива

"Что касается наших команд здесь, главные вещи – наш анализ защиты стратегических объектов, инфраструктуры, инфраструктурных объектов, энергетических объектов здесь. Делимся опытом. В принципе, нам очень благодарны. Я хочу вам сказать, что Украине очень благодарны. Мы геополитически, безусловно, изменили ситуацию. Все понимают, что Россия помогает, как минимум, развитию Ирана. И все понимают, что так, как Украина, наверное, никто не может так помочь на сегодняшний день", – отметил президент.

Украина помогает профессиональной экспертизой для противодействия иранским ударным дронам.

"Безусловно, у них есть системы из разных стран, антибаллистические системы и т. д. Но бороться с массовыми атаками "Шахедов" никто не может", – добавил Зеленский.

Чем Украина может помочь

Как сообщил Зеленский, на Ближнем Востоке нет такой объединенной системы противовоздушной обороны, какая есть у Украины для отражения массированных атак с учетом всех средств, способных перехватывать. Украина также имеет сильную систему радиоэлектронной борьбы.

"Такого нет. И сегодня мы показываем эту демонстрацию – какими должны быть решения. Далее – как должна защищаться инфраструктура от различных ударов, разного характера… Мы формируем долгосрочное сотрудничество в этом", – сообщил Зеленский.

Украина заключает соглашения сроком на 10 лет

Зеленский сообщил, что Украина говорит о глобальном экспорте.

"Мы говорим о десятилетнем сотрудничестве. Мы уже подписали с Саудовской Аравией соответствующее соглашение. Мы только что подписали с Катаром соответствующее соглашение также на 10 лет. Мы подпишем с Эмиратами также на 10 лет. Это произойдет в течение нескольких дней. Мы вчера об этом договорились с президентом, у нас остались люди, которые с обеих сторон уже работают над юридической составляющей", – сообщил Зеленский.

Он отметил, что в течение этих 10 лет Украина и соответствующие арабские страны будут заниматься совместным производством [co-production]. Будут строиться заводы.

О потребности Украины в дизельном топливе

"Как минимум мне нужно было договориться - дальше это уже вопрос НАК "Нафтогаза", что в случае дефицита и серьезных вызовов в мире, как обеспечить, например, страну дизельным топливом. Я вчера договорился о дизельном топливе, как минимум на год. Вот, и дальше это вопрос уже нашей компании и местных компаний", - сказал Зеленский.

По мнению президента, поставленные две задачи были выполнены.

Будут ли украинские специалисты участвовать в защите стран Ближнего Востока

"Мы сегодня не говорим о таких деталях. Кроме экспертизы, обучения, co-production (совместного производства), инвестирования - все эти направления будут задействованы. Что касается наших военных, мы сегодня не обсуждаем, что они будут участвовать в другой войне. Нам хватает своей войны", - подчеркнул Зеленский.

При этом, как добавил президент, что касается украинской экспертизы, как защищаться – это другой вопрос.

"Что касается тренировок, учений и т.д. – мы проговариваем все эти вопросы. Здесь я не могу пока делиться этими вопросами", - сказал Зеленский.

Украина стремится заключать соглашения с другими партнерами

Президент напомнил об инициативе Украины подписывать так называемые Drone Deals (соглашения о различных системах защиты, в том числе дроны и средства радиолокационной борьбы) с партнерами, которые помогают Украине, и чтобы быть готовыми к любым вызовам.

"Это и есть Drone Deal, честно скажу вам откровенно. Мы никогда об этом не говорили, что Drone deal - это не (лишь) дроны. Это дроны, РЭБы, а главное - система защиты. У нас может не быть достаточно "Петриотов", но у нас есть система, к которой любые рубежи, все это в Украине и любые линии защиты должны входить. военных", - сообщил Зеленский.

Каким должен быть украинский экспорт

"Почему я всегда так достаточно реагирую, когда говорят открыть экспорт? Поймите вы, в конце концов, если мы хотим, чтобы на высоком уровне относились к Украине, это не просто дроны - это наши специалисты. Специалисты - это наши военные. То есть, где есть сочетание этой системы опытных наших военных, также частного сектора и государственного сектора в одной системе. обеспечены были и частники, и государство, и наши военные", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что сегодня Украина начала делать именно такие шаги с первыми тремя странами.

"Думаю, что все юридически там будет дорабатываться, и т.д. Безусловно, такой Drone deal мы хотели с Соединенными Штатами. Хочу напомнить. Ну и понемногу это строим в Европе", - сказал Зеленский.

Также он объяснил, почему происходит ускорение этого процесса со странами Ближнего Востока.

"Потому что здесь война. Я думаю, что все партнеры понимают скорость наших действий", - отметил Зеленский.

Реакция Зеленского на иранскую и российскую дезинформацию

Кроме того, глава государства опроверг утверждение иранского агентства Fars о якобы уничтожении Ираном состава с украинскими противодронными системами в ОАЭ.

По его словам, иранцы и россияне запускают много дезинформации, в которой говорилось о том, что якобы был нанесен удар по украинцам и вроде бы что-то было разбомблено.

"Конечно, "русские" в своем репертуаре. Ничего не было", - подчеркнул Зеленский.

Прибыли РФ из-за войны в Иране

"Сколько заработали, я не могу вам сказать. Очень разницы эти цифры. Кое-кто говорит 300 млн ежедневно. Я знаю, что за первые 15 дней, - от наших ребят, которые занимаются санкциями, - они показали, что за две недели они заработали где-то примерно около 2 млрд. Кто-то говорит," – сказал Зеленский.

По его мнению, похоже на правду, что где-то за первые две недели войны США и Израиля против Ирана россияне "заработали два с чем-то миллиарда".

"Это точно, на сегодняшний день, не поможет россиянам так сильно. Зависит от того, сколько будет идти война", - сказал Зеленский.

Он добавил, что россияне точно делятся информацией с иранцами, точно делятся некоторыми технологиями.

