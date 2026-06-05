Палата представителей США одобрила новую помощь Украине

Документ предусматривает военную помощь Киеву, новые санкции против России и стал вызовом для внешнеполитической линии Трампа.

Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, приняла законопроект о дальнейшей поддержке Украины, новых санкциях против России и помощи союзникам в Восточной Европе. Хотя документ вряд ли пройдет через Сенат, голосование стало заметным сигналом о разногласиях внутри Республиканской партии относительно политики президента США Дональда Трампа, пишет The Hill.

За законопроект проголосовали 226 конгрессменов, против – 95. К демократам присоединились 18 республиканцев и один независимый депутат. Единственной демократкой, выступившей против, стала Ильхан Омар.

Документ был вынесен на голосование благодаря специальной процедуре – так называемой петиции об отстранении, которую инициировал член Палаты представителей Грегори Микс. Необходимое количество подписей удалось собрать после того, как к ней присоединились несколько республиканцев.

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Инициатива предусматривает:

финансирование военной помощи Украине;

поддержку послевоенного восстановления;

новые санкции против России;

противодействие российскому влиянию;

дополнительную помощь в области безопасности странам Балтии;

предоставление Украине военных займов для закупки вооружения.

Выступая в Палате представителей, Микс призвал поддержать Украину.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Вопрос в том, как?"

По его словам, США должны предоставить украинцам оружие для самозащиты и усилить давление на Кремль.

Республиканцы раскритиковали голосование

Противники законопроекта из Республиканской партии назвали его политическим жестом и заявили, что документ используется для углубления внутренних расколов среди республиканцев.

Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст раскритиковал демократов за обход стандартной процедуры рассмотрения законодательства и заявил, что такие действия могут помешать усилиям Трампа по мирному урегулированию войны.

Лидер республиканского большинства Стив Скализ также заявил, что голосование отвлекает внимание от двухпартийных переговоров по отдельному санкционному пакету против России.

Шансы на окончательное принятие невелики

Несмотря на поддержку в Палате представителей, перспективы законопроекта остаются неопределенными. Ожидается, что контролируемый республиканцами Сенат вряд ли вынесет его на рассмотрение.

Аналитики обращают внимание, что поддержка Украины среди республиканцев существенно снизилась по сравнению с апрелем 2024 года, когда за пакет помощи Киеву проголосовал 101 представитель партии.

Украина в войне – последние новости

Напомним, что во время слушаний в Сенате госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговорный процесс между Россией и Украиной фактически зашел в тупик.

В то же время он подчеркнул, что Украина в последнее время достигла определенных успехов на поле боя, а российская армия несет значительные потери.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину, в котором призвал к прямым переговорам в нейтральной стране. Украинский лидер также дал понять, что попытки урегулировать вопрос Украины без участия Киева не увенчаются успехом.

Президент Украины добавил, что если Россия не согласится прекратить войну, Украина продолжит борьбу, а будущие вызовы могут встать уже перед самой российской властью.

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