Зеленский договаривается о дизеле на Ближнем Востоке: Украине грозит дефицит

Украина обменивает экспертную помощь по защите от иранских беспилотников на поставки дизельного топлива.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина оказывает странам Ближнего Востока помощь в защите, а взамен пытается наладить поставки дизельного топлива. Об этом он рассказал в интервью телемарафону "Единые новости", передает BBC Украина.

Зеленский предупредил, что в Украине возможен дефицит дизельного топлива на 90%, которое критически необходимо для сельского хозяйства и грузовых перевозок.

Сегодня президент находится в Объединенных Арабских Эмиратах, где встретился с президентом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном и украинскими экспертами, которые помогают в защите от атак дронов. Накануне, 27 марта, Зеленский посетил Саудовскую Аравию.

"Украина предоставляет странам точную экспертизу для защиты инфраструктуры и людей. В свою очередь, у меня есть вопрос, касающийся дефицита дизельного топлива. Понимаю задачи безопасности Украины. Считаю, что этот вопрос я решаю", – сказал президент.

Ранее правительство Украины предупреждало о риске дефицита после прекращения экспорта дизельного топлива из Словакии и Венгрии в феврале из-за остановки нефтепровода "Дружба".

Украина стремится наладить поставки с Ближнего Востока. Президент Зеленский отметил, что в переговорах главной задачей является обеспечение энергетической безопасности страны и стабильных поставок дизельного топлива в обмен на экспертную помощь в противодействии дронам и защите критической инфраструктуры.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, энергетический кризис, вызванный американо-израильским ударом по Ирану, ставит под угрозу поставки топлива в Киев и проведение военных операций.

По данным Politico, последние подорожания негативно сказываются на их запасах топлива для боевой техники, такой как танки, артиллерия и бронетранспортеры.

Впрочем, на этой неделе в Украине впервые с начала войны в Иране начало дешеветь топливо. В частности, 25 марта подешевел бензин, сбросив 33 копейки на литре премиального и 19 копеек на литре обычного 95-го. А 26 марта стоимость дизельного топлива упала на 11 копеек – до 84,54 грн/литр.

Вас также могут заинтересовать новости: