Румыния может вступить в войну против Ирана, - СМИ

Румыния может стать участником войны на Ближнем Востоке. США попросили страну разместить дополнительные войска на авиабазе на востоке Румынии для их дальнейшего участия в конфликте, пишет Digi24.
Размещение американских военных самолетов и войск на территории Румынии в контексте войны на Ближнем Востоке может фактически сделать страну стороной конфликта, заявил румынский военный эксперт, командующий в отставке Санду Валентин Матею.
По его словам, вопрос развертывания американских военных возможностей в Румынии будет рассматриваться на заседании Высшего совета обороны. Речь идет о возможном размещении боевых самолетов или самолетов-заправщиков, которые могут участвовать в боевых операциях против Ирана.
Если такие самолеты будут совершать боевые вылеты непосредственно с румынской территории, это может означать, что страна станет "совершающей войну стороной", что будет иметь последствия с точки зрения международного права.
Стратегическая роль военных баз
Матей подчеркнул, что важную роль в этом контексте играет авиабаза Михаила Когелнихану, которая является ключевым стратегическим объектом для сотрудничества с Соединенными Штатами.
Он отметил, что в настоящее время американские бомбардировщики B-1 Lancer выполняют боевые миссии против Ирана, вылетая с британской базы RAF Ферфорд. Если подобные операции будут проводиться с территории Румынии, это может существенно изменить роль страны в конфликте.
Возможная реакция Ирана
Эксперт предупредил, что в случае участия Румынии в военных операциях Иран может рассматривать ее как потенциальную цель для ударов.
Тегеран ранее заявлял, что будет атаковать любое государство, с территории которого будут наноситься удары или через воздушное пространство которого будут пролетать самолеты, участвующие в боевых действиях.
Риск ударов по Европе
По словам Матею, Иран все еще имеет возможности для ударов беспилотниками и баллистическими ракетами, способными достигать юго-восточной Европы. Именно поэтому в Румынии была развернута система противоракетной обороны на базе Девеселу.
Эксперт подчеркнул, что решение о размещении американских сил будет иметь политический характер, однако Румыния также должна учитывать свои союзные обязательства перед США. Он добавил, что участие в поддержке союзника может иметь как стратегические преимущества, так и потенциальные риски для безопасности страны.
Война в Иране - последние новости
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский считает, что сотрудничество России с Ираном в производстве дронов представляет серьезную угрозу и может даже привести к Третьей мировой войне, к которой мир не готов.
Зеленский отметил, что в начале полномасштабной войны Россия активно использовала переданное Ираном оружие против Украины, а теперь Иран применяет подобные технологии в конфликтах на Ближнем Востоке и атакует американские базы. Также украинская разведка фиксирует российские детали в дронах "Шахед", которые применяются в войне.