Румыния может вступить в войну против Ирана, - СМИ

Размещение американских военных самолетов на румынских базах в рамках войны на Ближнем Востоке может сделать страну соучастником конфликта.

Румыния может стать участником войны на Ближнем Востоке. США попросили страну разместить дополнительные войска на авиабазе на востоке Румынии для их дальнейшего участия в конфликте, пишет Digi24.

Размещение американских военных самолетов и войск на территории Румынии в контексте войны на Ближнем Востоке может фактически сделать страну стороной конфликта, заявил румынский военный эксперт, командующий в отставке Санду Валентин Матею.

По его словам, вопрос развертывания американских военных возможностей в Румынии будет рассматриваться на заседании Высшего совета обороны. Речь идет о возможном размещении боевых самолетов или самолетов-заправщиков, которые могут участвовать в боевых операциях против Ирана.

Если такие самолеты будут совершать боевые вылеты непосредственно с румынской территории, это может означать, что страна станет "совершающей войну стороной", что будет иметь последствия с точки зрения международного права.

Стратегическая роль военных баз

Матей подчеркнул, что важную роль в этом контексте играет авиабаза Михаила Когелнихану, которая является ключевым стратегическим объектом для сотрудничества с Соединенными Штатами.

Он отметил, что в настоящее время американские бомбардировщики B-1 Lancer выполняют боевые миссии против Ирана, вылетая с британской базы RAF Ферфорд. Если подобные операции будут проводиться с территории Румынии, это может существенно изменить роль страны в конфликте.

Возможная реакция Ирана

Эксперт предупредил, что в случае участия Румынии в военных операциях Иран может рассматривать ее как потенциальную цель для ударов.

Тегеран ранее заявлял, что будет атаковать любое государство, с территории которого будут наноситься удары или через воздушное пространство которого будут пролетать самолеты, участвующие в боевых действиях.

Риск ударов по Европе

По словам Матею, Иран все еще имеет возможности для ударов беспилотниками и баллистическими ракетами, способными достигать юго-восточной Европы. Именно поэтому в Румынии была развернута система противоракетной обороны на базе Девеселу.

Эксперт подчеркнул, что решение о размещении американских сил будет иметь политический характер, однако Румыния также должна учитывать свои союзные обязательства перед США. Он добавил, что участие в поддержке союзника может иметь как стратегические преимущества, так и потенциальные риски для безопасности страны.

Война в Иране - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский считает, что сотрудничество России с Ираном в производстве дронов представляет серьезную угрозу и может даже привести к Третьей мировой войне, к которой мир не готов.

Зеленский отметил, что в начале полномасштабной войны Россия активно использовала переданное Ираном оружие против Украины, а теперь Иран применяет подобные технологии в конфликтах на Ближнем Востоке и атакует американские базы. Также украинская разведка фиксирует российские детали в дронах "Шахед", которые применяются в войне.

