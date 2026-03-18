В Европе хотят создать 'торговое НАТО' для сдерживания США и Китая, – Politico

По замыслу, торговый альянс должен совместно реагировать на "агрессивные пошлины" Трампа так же, как НАТО совместно реагирует на военные угрозы.

Группа депутатов Европарламента призвала руководство ЕС заключить торговое соглашение с Японией, Канадой и Южной Кореей, чтобы сдержать президента США Дональда Трампа и Китай от чрезмерного давления в торговой политике. Об этом пишет Politico.

Издание ссылается на письмо, которое либеральная группа Renew Europe в Европейском парламенте направила Европейской комиссии. В документе парламентарии призывают заключить с указанными странами "Пакт геоэкономического сдерживания", в котором будут определены общие критические зависимости (например, полупроводники, редкоземельные элементы) и будет пункт о "взаимном реагировании в торговых соглашениях", чтобы все участники пакта реагировали совместно, если одна из стран подвергнется "нападению агрессивных тарифов" со стороны США или Китая.

"Сдерживание уже не только военное, но и экономическое. Во времена геополитической напряженности мы будем настаивать на новом формате альянса во время встречи с лидерами перед саммитом ЕС: этот новый формат посылает четкий сигнал: объединенные общим влиянием, общими интересами и общими последствиями, давление на одного вызовет реакцию всех", – заявила президент группы Renew Europe Валери Гайер.

Как пишет Politico, Renew Europe является достаточно влиятельным клубом, в который, в частности, входят президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры Эстонии, Ирландии, Словении и Нидерландов.

Также отмечается, что идея создания своего рода торгового НАТО является ответом европейских либералов на призыв премьер-министра Канады Марка Карни к объединению "средних государств", провозглашенный на Всемирном экономическом форуме в Давосе в феврале.

Канаду могут принять в ЕС

Как писал УНИАН, министр иностранных дел Франции Жан Барро допустил, что Канада теоретически могла бы когда-нибудь присоединиться к Европейскому союзу. Он подчеркнул, что это не конкретное предложение, а пример растущей привлекательности ЕС на фоне глобальной напряженности.

Идею также поддержал президент Финляндии Александр Стубб, подчеркнув стремление ЕС усилить свою роль в мире.

