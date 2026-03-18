Во Франции заговорили о вступлении Канады в ЕС

Министр иностранных дел Франции отметил, что Канада теоретически могла бы присоединиться к ЕС, подчеркнув растущую глобальную привлекательность союза.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Канада когда-нибудь могла бы присоединиться к Европейскому союзу.

Как сообщает Politico, выступая на конференции "Европа-2026" в Берлине, Барро отметил, что ЕС все больше привлекает партнеров за пределами Европы из-за геополитической напряженности.

"Сегодня девять стран являются официальными кандидатами на вступление в ЕС. К ним могут присоединиться и другие. Исландия – через несколько недель или месяцев. А может, и Канада – в какой-то момент", – сказал министр.

По его словам, замечание о Канаде не является конкретным политическим предложением, а скорее подчеркивает стремление ЕС укрепить роль "третьей сверхдержавы", способной уравновесить соперничество между США и Китаем.

Ранее в этот день Александр Стубб предложил премьер-министру Канады Марку Карни рассмотреть возможность вступления в ЕС.

Барро также подчеркнул привлекательность Европы для многих стран благодаря экономическому влиянию, демократической модели и регуляторной силе. "Многие страны в мире хотят сблизиться с нашим союзом", – добавил он.

Напряженность вокруг Канады

Как сообщал УНИАН, Канада опасается, что может стать следующей "мишенью" президента США Дональда Трампа после громкой операции в Венесуэле и недавних угроз в отношении Гренландии.

Некоторые эксперты не исключают сценарий "военного принуждения" со стороны США. При этом эксперт по глобальной безопасности Томас Гомер-Диксон подчеркнул, что любая попытка давления со стороны Вашингтона должна стать для него "чрезвычайно дорогой".

