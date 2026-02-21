Трамп заявил, что повысит свои пошлины до 15%

Американский лидер возмутился решением Верховного суда США относительно пошлин.

Президент США Дональд Трамп заявил, что повысит пошлины с 10% до 15% для всех стран после того, как ознакомился с решением Верховного суда. Он подчеркнул, что скоро может сделать пошлины еще больше. Об этом он написал в своей соцсети.

"На основании тщательного, детального и полного анализа бессмысленного, плохо сформулированного и чрезвычайно антиамериканского решения по пошлинам, которое было принято вчера, после многих месяцев размышлений, Верховным судом Соединенных Штатов, прошу считать это заявление официальным сообщением о том, что я, как президент Соединенных Штатов Америки, с немедленным вступлением в силу повышаю 10-процентную мировую пошлину на страны, многие из которых "обдирали" США на протяжении десятилетий без каких-либо последствий (до моего прихода!), до полностью разрешенного и юридически проверенного уровня 15%", - отметил Трамп.

По словам президента, в течение следующих нескольких месяцев его администрация определит и опубликует новые и юридически допустимые пошлины, "которые продолжат наш чрезвычайно успешный процесс "Сделать Америку снова великой", "величественнее, чем когда-либо".

Напомним, в пятницу Верховный суд США нанес сильнейший удар по президенту Дональду Трампу, заявив о постановлении, что он не может использовать чрезвычайные полномочия для введения пошлин.

После этого в издании FT рассказали, остались ли у него "козыри". По словам журналистов, решение суда заставляет администрацию Трампа искать альтернативные инструменты для введения пошлин, однако ни один из них не может быть применен так быстро и просто, как Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях США (IEEPA).

