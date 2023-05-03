Это не выгодно для репутации Белого дома, добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский узнал об утечке секретных документов американской разведки из СМИ.

В интервью The Washington Post он рассказал, что не имел никаких разговоров с Белым домом о массовой утечке сверхсекретных документов. "Я не получал информацию ни от Белого дома, ни от Пентагона заранее. У нас не было такой информации. Это определенно плохая история", - сказал Зеленский.

Президент сказал, что утечка невыгодна для Украины, а также для репутации Белого дома и Соединенных Штатов Америки. На вопрос, не привело ли это к ослаблению доверия между странами, Зеленский ответил: "Я не могу рисковать нашим государством".

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Президент сказал, что демонстрация личных чувств не стоит потенциального вреда поддержке США. "Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Но есть высокие риски. Если бы это была моя война против Путина, и нас было двое на поле боя, я бы сказал всем, что я о них думаю. Но здесь история немного другая. Мы все несем ответственность", - добавил он.

Утечка документов Пентагона: что известно

Как известно, в апреле в социальных сетях обнародовали американские секретные файлы, которые касались войны в Украине, а также содержали оценки иностранных разведок по ряду других стран.

The New York Times пишет, что в документах есть информация об опасности для противовоздушной обороны Украины из-за нехватки боеприпасов. Также в них содержатся данные о том, что разведка США якобы прогнозирует Украине "скромный успех" в контрнаступлении.

По данным CNN, после этой утечки Украина изменила свои свои планы по военным операциям. При этом в Министерстве обороны Украины говорят, что утечка документов Пентагона - смесь правдивой и ложной информации.

13 апреля Федеральное бюро расследований задержало 21-летнего сотрудника 102-го разведывательного крыла военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе Джека Тейшейру.

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