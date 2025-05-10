Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

В польском Кракове в одном из отелей найдены мертвыми двое мужчин. Один из них, по данным полиции – украинец.

Об этом сообщает "Польское радио". Тела обнаружили в гостинице в одном из общежитий на улице Реймонта. Отмечается, что личность второго погибшего устанавливается.

Пресс-секретарь Воеводской комендатуры полиции Катажина Цисло заявила, что одному из погибших 58 лет. Он проживал в номере в течение двух лет. Другой мужчина – предварительно, этого же возраста – тоже имел при себе документы, однако личность еще не подтвердили окончательно.

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"По данным следствия, по крайней мере один из мужчин мог быть убит, а второй, вероятно, лишил себя жизни. Полиция не исключает, что смерть обоих наступила раньше – точное время и причины гибели должны установить судебно-медицинские эксперты", – говорится в материале.

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Инциденты с украинцами за границей

В начале мая в жуткой аварии в Италии погибла 21-летняя украинка Карина Рыжкова. С ней в авто находились еще два человека – 22-летний Луиджи Перруччо и 21-летняя Сара Капилунга. Они также не выжили.

В прошлом месяце ДТП с украинцами произошло в Австрии. Тогда микроавтобус с 8 гражданами Украины столкнулся с грузовиком. Четыре женщины погибли.

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