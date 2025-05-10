Смартфон с функцией быстрой зарядки – отличная альтернатива устройствам с небольшим АКБ. Многие пользователи предпочитают скорее иметь девайс со средней автономностью, но который можно при потребности зарядить за пару минут.
Журналисты PhoneArena составили рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой в 2025 году. Каждый смартфон был протестирован с использованием совместимого зарядного устройства и на его максимальных возможностях.
Стоит отметить, что в списке собраны только те модели, которые официально представлены на глобальном рынке. В Китае уже есть аппараты с поддержкой зарядки 240 Вт, однако за пределами Поднебесной они так и выходили.
- Motorola Edge 50 Pro. Один из самых быстро заряжаемых телефонов, который можно купить на глобальном рынке. С зарядкой мощностью 120 Вт он набирает 100% всего за 23 минуты. Беспроводная зарядка выдает 50 Вт.
- OnePlus 13. У смартфона внушительный аккумулятор емкостью 6000 мАч, но благодаря проводной зарядке SuperVOOC мощностью 100 Вт батарею можно полностью запитать всего за 36 минут. Мощность беспроводной зарядки, как и OnePlus 12, составляет 60 Вт.
- Honor Magic 7 Pro. Устройство не только имеет массивную батарею на 5270 мАч, но и может зарядить ее от 0 до 100% за 31 минуту. В то же время благодаря беспроводной зарядке мощностью 80 Вт полный заряд занимает 47 минут.
- Vivo X Fold 3 Pro. Складные телефоны всегда отставали от классических смартфонов в скорости зарядки, но Vivo меняет это. Его технология проводной зарядки мощностью 100 Вт позволяет ему зарядиться от 0 до 100% всего за 33 минуты, что впечатляет для телефона с аккумулятором емкостью 5700 мАч.
- Oppo Find X7 Ultra. Батарея на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 100 Вт, так что полностью зарядить устройство можно всего за 29 минут. К тому же, устройство поддерживает беспроводную зарядку AirVOOC 50 Вт, что делает его одним из самых быстрых беспроводных заряжаемых смартфонов на рынке.
- Xiaomi 14 Ultra / Xiaomi 15. Обе серии поддерживают проводную зарядку мощностью 90 Вт, что обеспечивает невероятно высокую скорость зарядки. В компании утверждают, что аккумулятор на 5000 мАч можно полностью запитать за 33 минуты по проводу. Хотя в тестах PhoneArena Xiaomi 14 Ultra потребовалось 45 минут для зарядки от 0 до 100%.
Интересно, что самые популярные бренды в мире Apple и Samsung не заостряют внимание на важности скорости восстановления энергии. Так, iPhone 16 Pro Max с официальным адаптером питания USB-C мощностью 26 Вт нужно 1 час и 42 минуты, чтобы зарядиться. У Samsung пока что рекорд принадлежит зарядке 45 Вт. С ним S25 Ultra набирает 100% за 69 минут.
Зато у флагманов Apple и Samsung один из лучших показателей автономности на рынке, подтверждают тесты. Оба смартфона при активном использовании способны продержаться более 16 часов.