В рейтинг попали модели от Xiaomi, Motorola, OnePlus, Honor, Vivo и Oppo.

Смартфон с функцией быстрой зарядки – отличная альтернатива устройствам с небольшим АКБ. Многие пользователи предпочитают скорее иметь девайс со средней автономностью, но который можно при потребности зарядить за пару минут.

Журналисты PhoneArena составили рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой в 2025 году. Каждый смартфон был протестирован с использованием совместимого зарядного устройства и на его максимальных возможностях.

Стоит отметить, что в списке собраны только те модели, которые официально представлены на глобальном рынке. В Китае уже есть аппараты с поддержкой зарядки 240 Вт, однако за пределами Поднебесной они так и выходили.

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Motorola Edge 50 Pro. Один из самых быстро заряжаемых телефонов, который можно купить на глобальном рынке. С зарядкой мощностью 120 Вт он набирает 100% всего за 23 минуты. Беспроводная зарядка выдает 50 Вт.

Один из самых быстро заряжаемых телефонов, который можно купить на глобальном рынке. С зарядкой мощностью 120 Вт он набирает 100% всего за 23 минуты. Беспроводная зарядка выдает 50 Вт. OnePlus 13. У смартфона внушительный аккумулятор емкостью 6000 мАч, но благодаря проводной зарядке SuperVOOC мощностью 100 Вт батарею можно полностью запитать всего за 36 минут. Мощность беспроводной зарядки, как и OnePlus 12, составляет 60 Вт.

У смартфона внушительный аккумулятор емкостью 6000 мАч, но благодаря проводной зарядке SuperVOOC мощностью 100 Вт батарею можно полностью запитать всего за 36 минут. Мощность беспроводной зарядки, как и OnePlus 12, составляет 60 Вт. Honor Magic 7 Pro. Устройство не только имеет массивную батарею на 5270 мАч, но и может зарядить ее от 0 до 100% за 31 минуту. В то же время благодаря беспроводной зарядке мощностью 80 Вт полный заряд занимает 47 минут.

Устройство не только имеет массивную батарею на 5270 мАч, но и может зарядить ее от 0 до 100% за 31 минуту. В то же время благодаря беспроводной зарядке мощностью 80 Вт полный заряд занимает 47 минут. Vivo X Fold 3 Pro. Складные телефоны всегда отставали от классических смартфонов в скорости зарядки, но Vivo меняет это. Его технология проводной зарядки мощностью 100 Вт позволяет ему зарядиться от 0 до 100% всего за 33 минуты, что впечатляет для телефона с аккумулятором емкостью 5700 мАч.

Складные телефоны всегда отставали от классических смартфонов в скорости зарядки, но Vivo меняет это. Его технология проводной зарядки мощностью 100 Вт позволяет ему зарядиться от 0 до 100% всего за 33 минуты, что впечатляет для телефона с аккумулятором емкостью 5700 мАч. Oppo Find X7 Ultra. Батарея на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 100 Вт, так что полностью зарядить устройство можно всего за 29 минут. К тому же, устройство поддерживает беспроводную зарядку AirVOOC 50 Вт, что делает его одним из самых быстрых беспроводных заряжаемых смартфонов на рынке.

Батарея на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 100 Вт, так что полностью зарядить устройство можно всего за 29 минут. К тому же, устройство поддерживает беспроводную зарядку AirVOOC 50 Вт, что делает его одним из самых быстрых беспроводных заряжаемых смартфонов на рынке. Xiaomi 14 Ultra / Xiaomi 15 . Обе серии поддерживают проводную зарядку мощностью 90 Вт, что обеспечивает невероятно высокую скорость зарядки. В компании утверждают, что аккумулятор на 5000 мАч можно полностью запитать за 33 минуты по проводу. Хотя в тестах PhoneArena Xiaomi 14 Ultra потребовалось 45 минут для зарядки от 0 до 100%.

Интересно, что самые популярные бренды в мире Apple и Samsung не заостряют внимание на важности скорости восстановления энергии. Так, iPhone 16 Pro Max с официальным адаптером питания USB-C мощностью 26 Вт нужно 1 час и 42 минуты, чтобы зарядиться. У Samsung пока что рекорд принадлежит зарядке 45 Вт. С ним S25 Ultra набирает 100% за 69 минут.

Зато у флагманов Apple и Samsung один из лучших показателей автономности на рынке, подтверждают тесты. Оба смартфона при активном использовании способны продержаться более 16 часов.

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