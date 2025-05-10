Панель создается по новой технологии и не использовалась в устройствах серии Galaxy Z Fold.

Инсайдеры продолжают подогревать слухи, связанные со складным iPhone. Его анонс стоит ждать осенью 2026 года. По слухам, он получит уникальный дисплей, разработанный Samsung специально для этого устройства.

Как пишет GSMArena, новый экран будет тоньше на 19% по сравнению с текущими моделями Galaxy Z Fold благодаря встроенному сенсору, а не отдельному слою, как у Samsung. Такая технология обеспечивает более легкую конструкцию и более жесткую конструкцию.

Кроме структурных улучшений, новая технология дисплея "значительно" улучшит пиковую яркость и энергоэффективность, чтобы соответствовать требованиям Apple.

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Samsung не применяет эту технологию в Galaxy Z Fold 7, предположительно из-за высокой себестоимости. Корейский бренд предпочитает поставлять свои наиболее передовые технологии Apple с расчетом на более высокие объемы продаж.

Уже известно, что складной iPhone будет выполнен в форм-факторе "книжки", как Samsung Galaxy Z Fold. Диагонали двух экранов: 5,5 дюйма снаружи и 7,8" внутри. В разложенном виде толщина составит рекордные 4,5 мм, в сложенном – до 9,5 мм.

Инсайдеры отмечают, что в разложенном состоянии дисплей складного Айфона будет выглядеть как обычный iPhone без заметной складки или щелей между шарнирами. Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что у iPhone Fold будет "почти невидимая" складка в разложенном состоянии.

По последним данным, стоимость такого iPhone может превысить 2000 долларов. Причем идет о диапазоне 2000–2500 долларов. Анонс ожидается в 2026 году вместе с линейкой iPhone 18.

Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого все еще нет складного устройства. Меж тем конкуренты Samsung в этом году готовятся выпустить свой первый складывающийся втрое телефон.

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