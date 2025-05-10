Ранее сообщалось, что Украина и сама активно строит муляжи оружия из подручных материалов.

Британская армия отправляет украинским войскам упакованные муляжи систем ПВО и танков, чтобы заставить российских оккупантов поражать ложные цели, пишет The Times.

Как отмечается в публикации, эти муляжи собираются на линии фронта за несколько часов.

"Британские войска пытаются обмануть силы Путина, заставив их думать, что Великобритания отправила Украине больше оружия, чем есть на самом деле, чтобы Россия использовала свое оборудование, уничтожая дешевые печатные макеты оружия, а не настоящий комплект", - говорится в публикации.

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Как отметила командир эскадрильи Королевских ВВС Лоури Симнер, благодаря спутникам и беспилотникам россияне теперь могут лучше определять разницу между "надувными" танками и настоящими, потому оперативная группа Kindred из Министерства обороны Британии придумала новые методы обмана.

Полковник Олли Тодд, который является военным руководителем по закупкам для оперативной группы Kindred, сказал, что группа из 20 человек работала над муляжами танков Challenger 2 и бронированной самоходной артиллерийской установки AS-90, которые в дефиците.

"Они выглядят совсем как настоящие. Вас можно легко обмануть", - отметил он.

По его словам, если Великобритания поставит Украине пять машин, следом за ними, вероятно, отправят до 30 ложных целей. При этом он вспомнил, как недавно Украине передавали бронемашины с пусковыми установками зенитных ракет Stormer.

"В течение недели мы смогли отсканировать систему, распечатать ложные цели и отправить их вперед", - рассказал полковник.

Муляжи на фронте в Украине: что сообщалось ранее

Напомним, в The Telegraph писали, что Украина строит муляжи оружия из подручных материалов, чтобы дать России на фронте ложные цели. В последнее время спрос на муляжи оружия на фронте резко возрос, поскольку украинские войска сталкиваются с усилением российских ударов и сокращением поставок.

Отмечалось, что украинские добровольцы строят модели ракетных установок и артиллерийских орудий в натуральную величину, с целью обмануть Россию и заставить ее тратить боеприпасы на уничтожение ложных целей.

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